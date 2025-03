Owen Cooper, el joven que nunca había actuado y ahora la rompe en ‘Adolescence’

Cooper, de 15 años, en realidad soñaba ser futbolista profesional y ahora su nombre resuena en el mundo por su interpretación como Jamie Miller en la serie.

Owen Cooper: el novato que se roba la atención en la serie ‘Adolescencia’

Aparece solo en dos de los cuatro episodios de la serie, pero su actuación es poderosa. Primero se le ve como a un jovencito asustado y confundido cuando la policía lo busca en su casa y conforme la historia avanza, su personaje se transforma en alguien inesperado… y estresante.

“Empecé a querer actuar apenas hace uno par de años. Crecí queriendo ser futbolista, no sé qué hizo querer esto, un día solo quise y fui a algunas clases y lo disfruté mucho. Después entré a una agencia y me pidieron grabar un video para Adolescence”, dijo en una entrevista con Variety .

Ahora, se anunció que Cooper será parte del cast de Wuthering Heightsx, la próxima película de la directora Emerald Fennell, producida por Warner Bros.

(Foto: Netflix)

¿De qué se trata?

La historia de Adolescencia inicia con una familia haciendo su vida normal un día cualquiera por la mañana, hasta que la policía toca a la puerta para detener a Jamie, el hijo adolescente de 13 años, por ser sospechoso del asesinato de otro jovencito de su edad.

A partir de ahí, la miniserie avanza primero entre sorpresa y confusión y luego con una franca incomodidad durante el interrogatorio a Jamie.

Adolescence es una colaboración entre Stephen Graham y Phillip Barantini, quienes ya habían trabajado antes en la peligrosa El Chef, grabada en una sola toma y nominada a los BAFTA. Graham es, además, guionista de la serie junto con Jack Thorne.

Elenco

El elenco completo de Adolescencia lo conforman:

Stephen Graham , como Eddie Miller (papá).

, como Eddie Miller (papá). Ashley Walters interpreta a la inspectora Luke Bascombe.

interpreta a la inspectora Luke Bascombe. Erin Doherty es Briony Ariston.

es Briony Ariston. Faye Marsay como el sargento Misha Frank.

como el sargento Misha Frank. Owen Cooper interpreta a Jamie Miller.

Los productores ejecutivos son Mark Herbert y Emily Feller, de Warp Films; Stephen Graham y Hannah Walters, de Matriarch Productions; Jack Thorne, de One Shoe Films; Philip Barantini, de It’s All Made Up Productions, y Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Dede Gardner y Nina Wolarsky, de Plan B Entertainment.

¿Cuándo se estrenó

Adolescence

en México?

Adolescence llegó a Netflix el 13 de marzo, y está clasificada como PG-13, es decir, que se recomienda esa como edad mínima para verla.

La miniserie tiene cuatro episodios, todos grabados en una sola toma.