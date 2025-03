Si bien Francis y Reese serán interpretados por Christopher Masterson y Justin Berfiel respectivamente, Dewey -el hermano menor (y quien no nos podrán negar es uno de los mejores personajes de la serie)- cambiará de rostro pues a Erik Per Sullivan, el actor que lo interpretó entre 2000 y 2006, "se lo comieron los gatos" y no se unirá al reparto del revival.

La revista Variety informó que en su lugar entrará Caleb Elsworth-Clark como un Dewey ya adulto.

Elenco completo del revival de ‘Malcolm, el de en medio’

La continuación de la sitcom de principios de los 2000 tendrá en total cuatro capítulos y reunirá tanto a los actores que originalmente trabajaron en la serie como a nuevas caras.

Los que vuelven:

Hasta ahora, se sabe que Frankie Muniz, así como Bryan Cranston y Jane Kaczmarek vuelven en los papeles principales como Malcolm, Hal y Lois.

Además, como te comentamos, Christopher Masterson y Justin Berfiel serán Francis y Reese, los hermanos mayores de Malcolm.

Los nuevos rostros del cast:

Caleb Elsworth-Clark interpretará a Dewey, el hermano menor de Malcolm, además de Anthony Timpano, quien será Jamie, y Vaughan Murrae actuará como Kelly, la hermana menor de Malcolm (recuerda que en el capítulo final de la serie se anuncia que Lois está embarazada nuevamente).

Por motivos de la trama, también veremos a Keeley Karsten, como Leah, la hija de Malcolm, y Kiana Madeira actuará como Tristan, la novia de nuestro protagonista.

¿DE QUÉ SE TRATARÁ LA SERIE?

Aunque aún hay pocos detalles, se sabe que Malcolm y su hija deberán visitar a su familia para celebrar el 40 aniversario de bodas de Lois y Hal.

Por el momento, la producción apenas iniciará y su estreno será a través de la plataforma de streaming Disney plus.