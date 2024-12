'Malcom el de en medio' regresa con nuevos capítulos: cuándo y dónde verlos

Nuevos capítulos de Malcolm

El regreso de la serie estadounidense constará de cuatro episodios y la noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Disney Plus, por lo que será la plataforma de streaming encargada de transmitirla.

“¡Han vuelto! Malcolm el de en medio regresa con 4 episodios nuevos en #DisneyPlus”, dice la plataforma.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus . pic.twitter.com/6nYVzjRq3M — Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024

¿Quiénes regresan?

Como te lo platicábamos más arriba, el elenco original vuelve y prueba de ello es la serie de videos que hicieron Frankie Muniz (Malcom), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois) para revelar la noticia.

Sin embargo, no está confirmado si Erik Per Sullivan (Dewey), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) también participarán.

¿Cuándo se estrenan?

Tendrás que esperar para saber la fecha de estreno porque hasta el momento la plataforma Disney Plus no reveló información al respecto. No obstante, ve planeando tu día de maratón de ‘Malcom el de en medio’ con tus personas favoritas y mantente al pendiente de las próximas actualizaciones.