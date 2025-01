‘Nosferatu’, el regreso del temible vampiro y qué dice la crítica

¿De qué se trata la película?

Nosferatu es un remake del clásico de 1922 que fue dirigida por el cineasta alemán Friedrich Wilhelm Murnau y cuya historia, aunque está inspirada en la novela de Drácula, de Bram Stoker, tiene sus propias características que fascinan a los amantes del terror.

En este caso, se relata la historia de Thomas Hutter, un empresario que debe viajar por negocios a conocer al Conde Orlok, un peculiar personaje que busca saciar su hambre de sangre humana y acecha a Thomas, pero especialmente a su esposa Ellen.

Esta película se filmó en los estudios Barrandov de Praga, pero tiene algunas locaciones únicas, como el Castillo de Hunyad, en Transilvania, así como el castillo Perštejn ubicado en República Checa.

MIRA EL TRAILER:

Nosferatu, review de la nueva película y cómo la recibe la crítica

La película de Eggers llegó a los cines de México este 1 de enero de 2025 y es, sin duda, una de las producciones más esperadas de la temporada tanto por su elenco como por la buena fama de su director.

En Rotten Tomatoes, Nosferatu tiene una aceptación de 86% de la crítica especializada, que la han calificado como entre “divertida” y una buena película para los fans del terror, aunque no la han considerado una obra maestra.

“Eggers es el hombre adecuado para el trabajo, pero sus intrincados cambios al texto original no son suficientes para actualizarlo y el propio Nosferatu no es más que un sujeto no muy agraciado con gesto molesto y el acento más grueso que se haya grabado (...) este Nosferatu no está muerto, pero tampoco está muy vivo y, aunque la película de Eggers es divertida de ver, no es realmente la obra maestra que uno esperaría ver, así que baja tus expectativas de este clásico del horror y solo disfruta el ornamentado y servil homenaje que es esta película”, dice Eddie Harrison, crítico de Film Authority .

Hay quienes, como Wendy Ide, de The Guardian , son más benévolos con la película de Eggers. La especialista en cine asegura que esta producción es un “logro extraordinario” pues el director “equilibra temas de abandono e impulsos salvajes y perversos con una acumulación de terror indescriptible que aumenta” y asegura que la fotografía de la película es su “elemento más distintivo”.

'Nosferatu' se estrenó en México este 1 de enero de 2024. (Foto: Universal)

Mientras que algunas críticas, como la de David Sims, de The Atlantic , y Erik Kain, de Forbes , apuntan a cierto tedio durante la película, sin embargo no dejan de alabarla.

“La meticulosidad del director se apodera de algunas escenas, lo que elimina cualquier sensación de terror”, dice Sims de The Atlantic. “Sin embargo, Eggers siempre logra asustarme. A pesar de los ocasionales lapsos de tedio sabe exactamente cómo evocar el simple miedo a lo desconocido”.

Por su parte, Kain, de Forbes, admite que “no es una película para todos” puesto que aunque para los fans de Eggers hay mucho para analizar, para quienes no conocen su trabajo puede ser “extraño, muy lento o simplemente confuso” y el “tono puede no resonar con cualquiera”.

“En lo que a mí concierne, Nosferatu es una obra maestra elegante y macabra que empuja todos los niveles del horror y el drama de época, un regreso a una era antigua del cine con la suficiente sensibilidad moderna, horror corporal y sexo que la hacen tan provocativa como inquietante”, completa Erik Kain.