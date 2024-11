10 frases épicas del ‘Club de la Pelea’ a 25 años de su estreno

Las mejores frases de ‘El Club de la Pelea’

“Y entonces ocurrió algo: me solté. Me sumí en el olvido oscuro, silencioso y completo. Encontré la libertad. Al perder la esperanza, hallé la libertad”.

“En el Club de la Pelea luchas contra todas las cosas que odias en esta vida”.

“Primero debes saber -no temer: saber- que algún día vas a morir”.

“Tú no eres tu trabajo, no eres cuánto dinero tienes en el banco, no eres el coche que conduces, no eres lo que traes en la cartera, no eres tus malditos pantalones. Eres la mierda del mundo que canta y baila”.

Me conociste en un momento muy extraño de mi vida.

“La filosofía de vida de Marla era que podía morir en cualquier momento. Decía que la tragedia era que no moría”.

“Nuestra gran depresión es nuestra vida. Todos hemos sido criados por la televisión para creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine, estrellas de rock. Pero no lo haremos. Y poco a poco estamos aprendiendo eso. Y estamos muy, muy enojados”.

“Cuando tienes insomnio nunca estás dormido del todo ni dormido del todo”.

“¿Es así como se supone que debe verse un hombre de verdad?”

Felicidades. Estás a un paso de tocar fondo.

Helena Bonham Carter y Edward Norton. (Foto: IMDb)

¿Dónde ver la película 'Fight Club' en México?

La película de 1999 está disponible en Disney+.