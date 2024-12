“Soy como niño; no acepto la muerte”: Almodóvar sobre 'La habitación de al lado'

Julianne Moore, Pedro Almodóvar y Tilda Swinton. (Pablo Cuadra/Getty Images)

La película conquistó el León de Oro en el Festival de Venecia. De esta manera Almodóvar es el primer cineasta español en llevarse el máximo galardón de Venecia, desde que Luis Buñuel lo ganó en 1967 con Belle de hour, una producción francesa.

Es también su primer largometraje en inglés, en el que las actrices Tilda Swinton y Julianne Moore -personajes principales- reflejan en sus papeles ‘Martha’ e ‘Ingrid’, respectivamente, el estilo y esencia que caracteriza al cineasta. En este proyecto, el también guionista y productor hace una melancólica reflexión sobre la idea de la muerte, amistad y derecho a la eutanasia.

Pero… ¿de qué trata?

Ingrid y Martha, grandes amigas en su juventud, trabajaban juntas en una revista, pero Ingrid encontró su camino como novelista de autoficción y Martha como reportera de guerra. La vida las llevó por caminos separados, pero, tras años de silencio, las amigas se reencuentran en una situación extrema aunque extrañamente dulce.

Martha está enferma de cáncer terminal y decide que el momento de ponerle fin a su vida a través de la eutanasia está por llegar. La vieja y valiosa amistad deberá ser demostrada por Ingrid (Julianne Moore), quien acompaña a su amiga enferma en estos últimos días simplemente “a su lado” en un entorno de paz y tranquilidad, lo que la lleva a reconocer y aceptar la muerte decidida por la persona.

Tilda Swinton (Martha) y Julianne Moore (Ingrid). (Cortesía)

Almodóvar sobre su cinta La habitación de al lado

“Me siento como un niño. No acepto la muerte. Y como Julianne dice al principio del filme: ‘no entiendo por qué algo que está vivo tiene que morir’. Pero haciendo la película y poniéndole esta especie de miedo y de no entendimiento, tanto a los personajes como a mí, nos ha acercado un poco más a la realidad de la muerte”, comparte Pedro Almodóvar en entrevista con Life and Style.

“La muerte está muy presente en esta película, creo que es un personaje más. No hablo de un modo antinatural o paranormal, sino en la manera en que a los dos personajes principales y a mí nos ha ayudado a aceptar la presencia de la muerte”, agrega el cineasta de 75 años.

Almodovar reconoce también que además de acercarse a la aceptación de la muerte, en este largometraje aborda la reencarnación.

. (Cortesía)

“Yo no creo en la reencarnación, pero sí creo en lo espiritual y que el espíritu de las personas no desaparece con el cuerpo. Los seres se van, pero dejan un montón de huellas alrededor de nosotros, y esas huellas son palpables y sensibles; eso lo he sentido más en esta película que en ninguna otra”, dice Almodóvar.

La habitación de al lado está basada en la novela Cuál es tu tormento, de Sigrid Nunez. Sin embargo, algunas escenas de la cinta no forman parte de la novela original y son parte de la cosecha de Pedro en su proyecto. “En la novela no se explica la muerte de Martha ni cómo se despide de la vida, tampoco la manera en que la encuentra Ingrid”, agrega el cineasta español.

Tráiler

La película La habitación de al lado ya está disponible en las salas de cine de México.