Imperdibles de octubre: los mejores estrenos del mes y en qué plataforma están

¿Qué películas se estrenan en octubre 2024?

CHALLENGERS

La última película protagonizada por Zendaya llega a streaming. En Challengers, la exjugadora de tenis convertida en entrenadora, Tashi, ha conseguido transformar a su marido Art en campeón de varios torneos del Grand Slam, pero tras una racha de derrotas, decide inicribirlo a un torneo Challenger en donde se reencuentra con Patrick, su exnovio.

Estreno el 1 de octubre por Prime Video.

NIGHT HUNTER

Un teniente, un oficial de policía y un vigilante local quedan en medio de un peligroso plan vinculado a secuestros y asesinatos.

Estreno el 3 de octubre por Paramount+.

AGUANTA LA RESPIRACIÓN ('HOLD YOUR BREATH')

La historia de esta película se sitúa en Oklahoma en la década de los 30, cuando en medio de terribles tormentas de polvo una madre -interpretada por Sarah Paulson- se convence de que una presencia misteriosa amenaza a su familia y toma medidas extraordinarias para protegerles.

Estreno el 3 de octubre por Disney+.

EL DIARIO

El cine mexicano de terror ha tenido un gran come back en los últimos años y seguro El Diario, protagonizada por Irene Azuela y Mauricio Ochman, nos dará una buena sorpresa.

La historia va de Olga que, tras su divorcio, se muda con su hija Vera a una nueva ciudad y en una habitación de su casa encuentra el diario de un asesino que, lejos de estar acabado, sigue escribiéndose y pone en peligro su vida y la de todos quienes la rodean.

Estreno el 4 de octubre por Prime Video.

LOS HERMANOS MENENDEZ

No, no es la misma que la antología de Monster, este es un documental que sigue a Lyle y Erik Menendez, los hermanos condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra por asesinar a sus papás en 1989. En este documental, los hermanos relatan desde su propio voz el crimen y los juicios que le siguieron.

Estreno el 7 de octubre en Netflix.

KINDS OF KINDNESS

La última película de Yorgos Lanthimos es una especie de fábula que narra tres historias: la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto, pero parece otra persona; y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial.

Estreno el 10 de octubre por Disney+

ROMPER EL CÍRCULO

La famosa película protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni por fin llega a streaming. Basada en la novela de Colleen Hoover, It ends with us, la peli relata la historia de una mujer que supera una infancia traumática para comenzar una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. En ese periodo inicia una relación con un neurocirujano que, en un inicio parece ideal, sin embargo conforme avanza, la protagonista se ve envuelta en una relación violenta de la que decide salir.