9 series poco conocidas que son una verdadera joya (y dónde verlas)

6. LITTLE FIRES EVERYWHERE

Drama

Kerry Washington y Reese Witherspoon se unieron para hacer esta miniserie de ocho capítulos basada en la novela de Celeste Ng del mismo nombre y que fue un best seller del New York Times. La casa productora es Hello Sunshine, fundada por la propia Witherspoon.

Inicia con la casa en llamas de la -aparentemente- perfecta familia Richardson por un incendio provocado. A partir de ahí se da un salto hacia cuatro meses atrás y se va relatando la historia de Elena Richardson, la tirante relación con su hija Izzy, y la llegada al pueblo de Mia Warren y su hija, quienes se mudan de ciudad “cada ciertos meses”.

La historia aborda varias temáticas: el peso de los secretos, los retos de la maternidad (sobre todo cuando se lidia con adolescentes), el racismo disfrazado y el trato condescendiente de las personas adineradas hacia las personas empobrecidas.

Disponible en Prime Video

7. PRESUMED INNOCENT

Thriller

Otra miniserie que no tiene desperdicio. En ocho capítulos, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard hacen un remake perfecto de la película de 1990 protagonizada por Harrison Ford que, a su vez, se adapta del libro del mismo nombre escrito en 1987 por Scott Turow.

¿De qué va? La Fiscalía de Chicago está bajo la mira luego de que Rusty Sabich, el fiscal adjunto, es señalado como presunto responsable del horrible asesinato de su coleta Carolyn Polhemus.

A lo largo de la serie, que conjuga el thriller político, con misterio y drama, vemos cómo Rusty, que es un mentiroso patológico, tiene que demostrar su inocencia mientras intenta mantener a su familia unida.

Disponible en Apple TV+

8. LA NUEVA VIDA DE TOBY (FLEISHMAN IS IN TROUBLE)

Drama

La crisis de los 40, relaciones fallidas, una forma de narrar la historia que se siente fresca y grandes actuaciones, esta miniserie de ocho capítulos es para verla de corrido.

Toby Fleishman es un médico exitoso de 40 años que está recién divorciado. Aunque la separación ha sido difícil, se le presenta como una nueva oportunidad para experimentar todo lo que no pudo durante su juventud: salir a citas, tener sexo casual, salir de fiesta.

Cuando apenas comienza a aprender a disfrutar su nueva soltería tras 15 años de matrimonio con Rachel, su exesposa le deja a sus hijos y desaparece sin dejar rastro. Entonces tiene que malabarear entre el trabajo en el hospital, la paternidad y cuidado de los niños, su vida en las citas y averiguar qué pasó con su ex, todo eso mientras recorre su pasado para entender por qué su matrimonio falló.

Nuestra recomendación con esta serie es que le des oportunidad: los dos primeros capítulos pueden sentirse largos, pero no tienen pierde.

Disponible en Disney+

9. THE OUTSIDER

Terror / Thriller

Si te gusta el terror y el suspenso, esta miniserie de 10 capítulos basada en la novela de Stephen King del mismo nombre es para ti y no tiene pierde.

Terry Maitland es un entrenador de beisbol infantil en una pequeña ciudad de Oklahoma que es detenido por, presuntamente, haber cometido el asesinato grotesco del pequeño Frankie Peterson, de 11 años. Todo, absolutamente todo, apunta hacia él: testigos oculares, huellas dactilares, ropa ensangrentada.

Pero… también todo apunta a que no estuvo ahí: lo vieron en otro pueblo esa misma noche, de esto tiene testigos que interactuaron con él, también hay videos. Lo que parecía un caso sencillo de resolver se complica, ¿cómo es que estuvo en dos lugares al mismo tiempo? El detective Ben Mendelsohn comienza a cuestionar sus propias creencias y su experiencia, mientras una fuerza sobrenatural va avanzando en el pueblo.

Desde ya te decimos: el propio Stephen King dijo que esta es una de las mejores adaptaciones que existen sobre alguno de sus libros.

Disponible en MAX, Prime Video y Claro Video