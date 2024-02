“Saber fallar” es el secreto del éxito en el cine, dice Gael García

El productor de 34 años coprotagoniza la película de ciencia ficción Another End, que compite esta semana por el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín.

“Cuando comencé a hacer cine, o en cierto modo cuando el cine me encontró, algunas cosas ocurrieron muy rápidamente”, dijo el actor a la AFP en un encuentro con la prensa en Berlín. Haber hecho teatro es “algo importante si no quieres perder la cabeza”, en el mundo de las grandes estrellas.

“Puedes cometer errores. El teatro consiste en probar cosas que a veces no salen bien y a veces no. No siempre se alcanza el nirvana”, dijo el actor que presenta la película junto a Berenice Bejo y Renate Reinsve, ganadora a Mejor actriz en Cannes 2021.

El también productor contó que tanto él como Reinsve tienen “mucho en común” puesto que ambos han hecho teatro. “De repente el cine vino a nosotros”.

Además, habló sobre las pausas que ha hecho a lo largo de su carrera.

“Hace unos años dejó de darme placer” y fue en el rodaje de la película No, de Pablo Larraín nominada al Oscar 2013, que le devolvió “la alegría y las ganas”.