Louise Trotter con Bottega Veneta: el debut más esperado de Milan Fashion Week

Durante la pasarela se presentaron abrigos de cuero y trajes con espaldas y hombros anchos, además de tops voluminosos estilo piel combinados con faldas ajustadas, algunas envolventes y forradas con algodón para deslizarse sobre la piel. Esta colección está centrada sobre la costura y los cueros más suaves, así como el satén y la lana.

A Trotter, Grupo Kering la nombró directora creativa en diciembre del año pasado. La diseñadora aseguró que su inspiración para esta primera colección con Bottega Veneta es los años posteriores a la fundación de la empresa en Vicenza, en 1966, y su expansión a Estados Unidos, por esto decidió no agregar el logo en los bolsos y dejar a la artesanía hablar por sí misma.

"Pienso que el periodo inicial entre 1966 y 1977 es un buen punto de partida para mí. Descubrí esta especie de funcionalidad suave en los bolsos, una liberación de las mujeres en esta época", declaró la directora artística británica. "Creo también que descubrí esta seguridad audaz. Para llevar una bolsa sin logotipo, hay que tener confianza en uno mismo".

Además, recordó a Laura Braggion, la primera directora artística femenina de Bottega Veneta, que pertenecía al equipo de Andy Warhol en Nueva York.

"Imaginaba su recorrido, su libertad como mujer italiana arquetípica, instalándose en Nueva York y esta experiencia fue una liberación para ella", señaló.

Tras haber pasado por las casas de moda francesas Carven, Lacoste y Joseph, Trotter sucedió en Bottega Veneta al franco-belga Matthieu Blazy, que se fue a Chanel y quien tendrá su debut formal en Fashion Week París, después de un evento privado en Milán.

Afirmó que trabajar con los recursos de la empresa italiana es como "abrir una caja de bombones".