Fashion Week Milan: Del homenaje a Armani a los debuts en Gucci y Versace

A nadie le cabe duda: la gran estrella de la edición Primavera-Verano 2026 será, sin duda, Armani, quien fue un impulsor de convertir a Milán en la Capital del Estilo. De hecho, el presidente de la Cámara de Comercio de la Moda Italiana, Carlo Capasa, aseguró que esta semana de la moda se celebra “en memoria de uno de sus fundadores: Giorgio Armani ”.

De hecho, este año, la casa de moda del maestro italiano cumple 50 años, por lo que desde hacía meses ya se preparaba un homenaje especial a su trayectoria, como por ejemplo una exhibición en el museo de arte Pinacoteca de Brera, que presentará las 150 creaciones más famosas del diseñador, un proyecto en el que el propio Armani estuvo involucrado y trabajó “hasta el último minuto”.

Los cambios en casas de moda: la expectativa de ver las creaciones de Gucci y Versace

Entre las casas de moda de lujo que que presentarán sus colecciones femeninas Primavera-Verano 2026 están Prada, Dolce & Gabbana, Max Mara, Fendi, Roberto Cavalli, Ferragamo y Bottega Veneta, sin embargo hay dos por las que existe una gran expectativa: Gucci y Versace.

Milan Fashion Week SS-26 es el momento en el que Demna debuta con Gucci tras haber estado más de una década en Balenciaga. A pesar de que la casa de moda no se encuentra en el calendario oficial de los desfiles italianos, hay un evento privado programado para el martes por la noche.

Por su parte, Dario Vitale debutará con Versace , luego de sustituir a Donatella Versace, quien fue directora creativa de la casa por casi 30 años. Similar al caso anterior, tampoco se prevé un desfile impactante, pues a las pocas semanas de la llegada de Vitale, Prada adquirió a la marca.

Para Bottega Veneta, la británica Louise Trotter presentará su primer desfile al frente de la marca propiedad de Kering.