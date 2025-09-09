Juega como ala cerrada de la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs y aún así Travis Kelce “anotó un touchdown” de moda y estilo: el jugador de futbol americano lanzó una colección de edición limitada con American Eagle
American Eagle x Tru Kolors: el ‘touchdown’ inesperado de Travis Kelce
La colección AE x Tru Kolors by Travis Kelce reúne a jóvenes promesas del deporte que son inspiración para las nuevas generaciones.
Kelce, reconocido por ser él mismo quien elige su vestimenta y tener un gran sentido del estilo, se unió a la casa de moda estadounidense a través de Tru Kolors, la marca de lifestyle y sportwear que él mismo fundó, en la que fusiona moda, deporte y cultura.
“La mejor forma de vivir es con autenticidad, alegría y optimismo, y eso es lo que Tru Kolors ha representado en un inicio”, dijo el jugador en un comunicado y aseguró que, junto a American Eagle, “diseñamos una colección que captura esa energía”.
Cada detalle fue creado con intención, como un recordatorio de jugar duro, soñar en grande y disfrutar el viaje.
Bajo la dirección creativa del jugador de futbol americano, la campaña reúne a jóvenes atletas:
- Anna Frey, tenista de 17 años.
- Azzy Fudd, basquetbolista universitaria de 22 años.
- Drew Allar, QB universitario de los Penn State Nittany Lions, de 21 años.
- Kiyan Anthony, basquetbolista universitario de 18 años que juega para Syracuse University Orange.
- Jeremiah Smith, receptor número 1 a nivel nacional en futbol americano, juega para los Ohio State Buckeyes y tiene 19 años.
- Suni Lee, gimnasta olímpica ganadora de oro, plata y bronce en Tokio 2020 y París 2024.
La colección AE x Tru Kolors se conforma de 90 piezas. El primer drop llegó el 27 de agosto y el segundo estará disponible a partir del 24 de septiembre.