American Eagle x Tru Kolors: el ‘touchdown’ inesperado de Travis Kelce

El jugador de los Kansas City Chiefs se unió a American Eagle para lanzar una colección de sportswear inspirada en las jóvenes promesas del deporte.
mar 09 septiembre 2025 06:16 PM
travis kelce coleccion american eagle
American Eagle anunció las fechas de llegada de la colección creada por Travis Kelce: AE x Tru Kolors.

Juega como ala cerrada de la línea ofensiva de los Kansas City Chiefs y aún así Travis Kelce “anotó un touchdown” de moda y estilo: el jugador de futbol americano lanzó una colección de edición limitada con American Eagle

La colección AE x Tru Kolors by Travis Kelce reúne a jóvenes promesas del deporte que son inspiración para las nuevas generaciones.

Kelce, reconocido por ser él mismo quien elige su vestimenta y tener un gran sentido del estilo, se unió a la casa de moda estadounidense a través de Tru Kolors, la marca de lifestyle y sportwear que él mismo fundó, en la que fusiona moda, deporte y cultura.

travis kelce nueva coleccion
El segundo drop de la colección de American Eagle con Travis Kelce llegará el 24 de septiembre.

“La mejor forma de vivir es con autenticidad, alegría y optimismo, y eso es lo que Tru Kolors ha representado en un inicio”, dijo el jugador en un comunicado y aseguró que, junto a American Eagle, “diseñamos una colección que captura esa energía”.

Cada detalle fue creado con intención, como un recordatorio de jugar duro, soñar en grande y disfrutar el viaje.
Travis Kelce
Travis Kelce

Bajo la dirección creativa del jugador de futbol americano, la campaña reúne a jóvenes atletas:

  • Anna Frey, tenista de 17 años.
  • Azzy Fudd, basquetbolista universitaria de 22 años.
  • Drew Allar, QB universitario de los Penn State Nittany Lions, de 21 años.
  • Kiyan Anthony, basquetbolista universitario de 18 años que juega para Syracuse University Orange.
  • Jeremiah Smith, receptor número 1 a nivel nacional en futbol americano, juega para los Ohio State Buckeyes y tiene 19 años.
  • Suni Lee, gimnasta olímpica ganadora de oro, plata y bronce en Tokio 2020 y París 2024.
travis kelce nueva coleccion ae x tru kolors
Travis Kelce, acompañado de jóvenes promesa del deporte estadounidense, presenta la colección AE x Tru Kolors.

La colección AE x Tru Kolors se conforma de 90 piezas. El primer drop llegó el 27 de agosto y el segundo estará disponible a partir del 24 de septiembre.

