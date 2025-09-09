American Eagle x Tru Kolors: el ‘touchdown’ inesperado de Travis Kelce

La colección AE x Tru Kolors by Travis Kelce reúne a jóvenes promesas del deporte que son inspiración para las nuevas generaciones.

Kelce, reconocido por ser él mismo quien elige su vestimenta y tener un gran sentido del estilo, se unió a la casa de moda estadounidense a través de Tru Kolors, la marca de lifestyle y sportwear que él mismo fundó, en la que fusiona moda, deporte y cultura.

El segundo drop de la colección de American Eagle con Travis Kelce llegará el 24 de septiembre. (Foto: Cortesía)

“La mejor forma de vivir es con autenticidad, alegría y optimismo, y eso es lo que Tru Kolors ha representado en un inicio”, dijo el jugador en un comunicado y aseguró que, junto a American Eagle, “diseñamos una colección que captura esa energía”.

Cada detalle fue creado con intención, como un recordatorio de jugar duro, soñar en grande y disfrutar el viaje. Travis Kelce

Bajo la dirección creativa del jugador de futbol americano, la campaña reúne a jóvenes atletas:

Anna Frey , tenista de 17 años.

, tenista de 17 años. Azzy Fudd , basquetbolista universitaria de 22 años.

, basquetbolista universitaria de 22 años. Drew Allar , QB universitario de los Penn State Nittany Lions, de 21 años.

, QB universitario de los Penn State Nittany Lions, de 21 años. Kiyan Anthony , basquetbolista universitario de 18 años que juega para Syracuse University Orange.

, basquetbolista universitario de 18 años que juega para Syracuse University Orange. Jeremiah Smith , receptor número 1 a nivel nacional en futbol americano, juega para los Ohio State Buckeyes y tiene 19 años.

, receptor número 1 a nivel nacional en futbol americano, juega para los Ohio State Buckeyes y tiene 19 años. Suni Lee, gimnasta olímpica ganadora de oro, plata y bronce en Tokio 2020 y París 2024.

Travis Kelce, acompañado de jóvenes promesa del deporte estadounidense, presenta la colección AE x Tru Kolors. (Foto: Cortesía)

La colección AE x Tru Kolors se conforma de 90 piezas. El primer drop llegó el 27 de agosto y el segundo estará disponible a partir del 24 de septiembre.