Una era termina: el diseñador Giorgio Armani muere a los 91 años

A través de un comunicado, la empresa informó sobre la muerte, que sucedió a pocas semanas de iniciar las celebraciones de los 50 años de su marca.

“Con una tristeza infinita, Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable”.

Armani, sinónimo de estilo y elegancia modernos en todo el mundo, era un genio no solo de la moda, también de los negocios, pues su empresa es una de las más potentes en la industria actualmente y se calcula que factura anualmente alrededor de 2,700 millones de dólares.

“El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, dice el comunicado.

Su funeral será privado e íntimo, únicamente con sus familiares y allegados, sin embargo la empresa informó que quienes deseen presentar sus respetos, se abrirá una capilla el sábado y domingo en Milán.

Giorgio Armani murió a los 91 años. (Foto: Cedric Ribeiro/Getty Images)

Giorgio Armani: el rey del lujo italiano

El diseñador era famoso por su discreción y mantuvo el control total de su compañía durante toda su vida al ser el único propietario de la misma, además de que siempre trabajó con un grupo muy unido de colegas y miembros de su familia.

No solo fue un gran empresario en la industria de la moda, también lanzó una línea de cosméticos, accesorios e interiorismo, y hoteles de lujo, de hecho, en 2010 su primer hotel inició operaciones en la torre Burk Khalifa de Dubai, la más alta del mundo.

Todo esto lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. En 2017, su fortuna se estimaba en 6,600 millones de dólares, según Forbes.

Giorgio Armani mantuvo el control de la empresa que él mismo fundó en 1975 hasta el final de su vida. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Giorgio Armani fue el desarrollador de un nuevo color: el greige, una combinación de gris y beige, pues le gustaba utilizar “detalles nítidos y tejidos sencillos”, como él mismo dijo.

Además, fue pionero en vestir a estrellas para las alfombras rojas y confeccionaba piezas específicamente para noches de gala. Jodie Foster, Beyoncé y Cate Blanchett fueron solo algunas de las famosas que usaban sus creaciones en evento especiales.

Y a pesar de que las semanas de la moda de París y Nueva York eran importantes para presentar sus colecciones, siempre fue Milán, la capital del estilo de Italia, donde se sentía en casa y clausuraba la Semana de la Moda, donde aparecía con su atuendo de trabajo característico: top azul marino y pantalón deportivo de alta tecnología

Con información de AFP y Reuters