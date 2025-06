Golden Goose: 25 años de estilo, arte y sneakers con historia

En una cochera transformada en oficina, sus fundadores, Francesca Rinaldo y Alessandro Gallo, comenzaron a confeccionar sus primeras prendas, creaciones sin género que tomaban inspiración de muchos de sus viajes realizados alrededor del mundo.

Justamente en una visita a Estados Unidos quedaron fascinados por el estilo preppy y por la cultura del mundo del skate. De este último, fijándose en los signos de desgaste de los zapatos por las horas pasadas sobre la patineta, tomaron la idea de crear un modelo de sneakers que reflejara esa esencia. Lo demás es historia.

Hoy, la marca se nutre de otros universos, como la música y el arte, y ha desarrollado el concepto de casas donde los visitantes pueden adentrarse en sus colecciones y en todos los símbolos que forman su ADN.

La Golden Goose HAUS de la Ciudad de México abrió sus puertas en agosto de 2024 –en la calle de Colima, en la colonia Roma– y ofrece una experiencia inmersiva en espacios referidos como The Library, The Kitchen o The Wardrobe. Uno de los más visitados es The Patio, localizado en el corazón del primer piso y donde se pueden personalizar zapatos, ropa y accesorios con la ayuda de expertos.

Aunque seguramente escucharemos mucho sobre las celebraciones de su primer cuarto de siglo a lo largo del año, la campaña del modelo Super-Star, protagonizada por la actriz Jane Fonda, es la promesa de que lo mejor está por venir.