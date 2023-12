Diseñar para el hombre de hoy: la visión de Alessandro Sartori, de Zegna

L&S: Últimamente, el término “lujo silencioso” se escucha por todos lados. ¿Qué opinas de él?

AS: Hay un grupo de marcas –Zegna forma parte de él– que realmente se enfocan en estos valores y no en los principios del streetwear o de la moda llevada al extremo. Estas marcas son una apuesta segura para personas que quieren comprar calidad y estilo.

Desde luego que el hecho de haber aparecido en una muy exitosa serie de televisión y de vestir a uno de los actores nos ha dado mayor visibilidad y ha hecho que se nos reconozca como parte de ese conjunto de marcas. Me gusta la idea de hacer piezas de muy alta calidad; me encanta ese componente del concepto de “lujo silencioso” y me alegra que su popularidad haga que estemos hablando de estos temas, porque antes nadie lo hacía.

L&S: ¿Cómo ha evolucionado la moda masculina en las últimas décadas?

AS: Si pensamos en la moda de hace 50 años, podríamos decir que había unas 10 piezas básicas que integraban el armario masculino –sombreros, bastones, corbatas, etcétera– y muchas de ellas ya no se usan en la actualidad. Digamos que entonces había un poco de todo.

Las cosas se han simplificado y la progresión de esa idea incluye hoy unas cuatro o cinco piezas. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la camisa correcta? ¿Cuál es el suéter correcto? Estas son preguntas que me hago constantemente. Soy un firme creyente de que hoy debemos diseñar menos piezas, pero mejores.

Diseñar para la permanencia es muy distinto a diseñar para una temporada, pues las cosas tienen que concebirse desde un nuevo paradigma; tienes que ver a tu cliente como un coleccionista Alessandro Sartori

L&S: ¿Dónde encuentras inspiración para tu trabajo?

AS: Creo que hoy diseñamos basándonos más en el mundo real. Desde luego que podemos inspirarnos en una postal de Tailandia o en fotografías que tomamos en Denver y de ellas tomar referencias para elegir una paleta de color que añada un poco de sabor. Sin embargo, creo que hoy trabajamos para ser parte de la construcción del mundo y la razón de esto es que si quieres tener la tracción correcta en el mundo de la moda, debes mostrar un trabajo propio; de lo contrario, solo eres una copia de alguien más.

L&S: ¿Cuáles son las cualidades necesarias para mantenerse vigente en el negocio de la moda?

AS: Se necesita pasión por lo que se hace, pues no hay dinero capaz de pagar el tiempo que se le dedica a este negocio. En esta industria uno está trabajando incluso cuando se supone que no está trabajando. Sin pasión y sin compromiso no hay manera de sobrevivir.