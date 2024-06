5 tendencias de verano para elevar tu estilo

Tendencias de verano para hombres

Desde pantalones que le dan un aire despreocupado, pero cool a tu look, hasta sandalias y cómo combinarlas. Checa estos tips y recuerda que cada uno debes adaptarlos a tu estilo y lo que te haga sentir cómodo y seguro.

Pantalón pijamero

Esta prenda nos encanta. Son cómodos, ligeros, súper combinables y se posicionan como los protagonistas del street style para este verano 2024. Nuestro diseño favorito está inspirado en Saint Tropez: rayas azul claro, fluidos y con una caída muy natural.

¿Cómo combinarlos?

Si el vibe que quieres transmitir es algo más relajado, haz match con una t-shirt de tu banda favorita o con una camiseta blanca sin mangas, complementa y mantén la frescura con uñas sandalias muy al estilo Birkenstock o estilo cangrejero.

Para un outfit más formal, mezcla con una playera tipo polo clásica o una playera también tipo polo, pero de croché. Para los zapatos, puedes optar por la opción anterior, o bien, lleva tus sneakers favoritos.

El plus: incorpora un accesorio para elevar tu look, como joyería o una bandolera.

Micro-mini shorts

Quizá una prenda tan de dormitorio no funcione para ti, si es tu caso, say hello a los shorts muy reducidos, incluso en trajes formales. Deja que esta prenda resalte tu figura masculina y porta tus micro shorts con mucho orgullo.

¿Cuál es la mejor manera de combinarlos?

Suelta la idea de que solo van con playeras over size, llegó el momento de atreverte a fluir con esta tendencia mezclando tus mini shorts con un estilo sartorial: blazer más camisa más mocasines y calcetas. Te aseguramos que esta fórmula funciona hasta en la vida Godínez.

Workwear

Así es, la ropa de trabajo es una gran tendencia para adaptar a tu estilo en este verano. Inspirada un poco en el estilo hip hopero –y tomada del boom en 1990– para reinventarse, la ropa de trabajo ha llegado para triunfar.

Si tienes dudas, checa la primera colección masculina de Pharrell para Louis Vuitton, plagada de referencias workers.

¿Cómo usarla?

Primero elige una pieza clave, puedes empezar por chaleco, pantalón o mono multibolsillos. En cualquiera de los casos anteriores, mezcla con prendas básicas. Esta tendencia está plagada de detalles que le dan una carga muy visible a tu outfit, así que puedes equilibrar con playeras en colores neutrales, mochilas, gorras y cinturones discretos.

Tank tops

Todo el mundo conoce la camiseta blanca y sin mangas ultra básica, pero este verano, las grandes firmas como ETRO y DSQUARED2, decidieron reinventar este concepto. Las tank tops veraniegas se van a llevar muy al estilo maximalista: encajes, pedrería, glitter, transparencias, bordados y más, son clave para elegir tu próxima pieza estrella.

¿Con qué la combino?

Si ya tienes mucho diseño en la parte superior, suma a tu look una prenda menos cargada para la parte de abajo: jeans clásicos, pantalones sartoriales, shorts e incluso los pantalones pijameros.

Sandalias cangrejeras

Ya habíamos compartido que este tipo de sandalias son una súper tendencia de verano y no sólo para tus vacaciones en la playa. El street style citadino las incluye como Las Sandalias que todo hombre debe tener.