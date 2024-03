No solo son para el gym: 3 reglas básicas para usar tenis con cualquier outfit

Desde hace algunos años, los tenis salieron del clóset para algo más que ir a correr o al gym, se convirtieron en un elemento básico del día a día y ahora se pueden usar en espacios de trabajo y hasta con looks formales. Si todavía no sabes muy bien cómo combinar tus tenis con looks casuales, formales o con camisa, respira que llegaste al lugar correcto porque acá te compartiremos tres reglas básicas para usarlos.

Para eso preguntamos a Cristóbal y Tony López, stylist de Rababán Clothes , quienes nos ayudaron a entender mejor cómo combinar los tenis de hombre con un outfit distinto, dependiendo de la ocasión.