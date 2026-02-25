Katherine, hija de Martin Short, muere a los 42; esto se sabe

“Es con un profundo dolor que confirmamos la muerte de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y pide por privacidad en este momento difícil. Katherine fue una persona amada por todos y será recordada por la luz y alegría que trajo a este mundo”, dijo un representante de los Short a TMZ .

La hija de Martin Short y Nancy Dolman, quienes estuvieron casados por más de 30 años hasta que ella murió en 2010 a causa de cáncer de ovario, era trabajadora social en Los Ángeles, después de haberse graduado de la Universidad de Nueva York y haber obtenido una maestría en servicio social de la Universidad del Sur de California.

Katherine estaba profundamente involucrada en la organización Bring Change To Mind , dedicada a derribar los estigmas relacionados a la salud mental.

Foto de 2003 de Nancy Dolman, Martin Short y Katherine Short. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

A pesar de que su padre es mundialmente famoso, Katherine permanecía lejos del ojo público y acompañaba a Martin Short en muy contados eventos. De hecho, la última vez que se le vio públicamente fue en enero de 2020, en un restaurante de Hollywood.

Short, quien tenía agendada una serie de shows de comedia junto a su amigo de toda la vida Steve Martin, pospuso todas sus presentaciones hasta nuevo aviso.

