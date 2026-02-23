Hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Nick Reiner durante su comparecencia este lunes en un tribunal de Los Ángeles, California. (CHRIS TORRES/AFP)

El joven fue arrestado el 14 de diciembre, horas después de que su padre, de 78 años, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados muertos en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La fiscalía señaló que Rob Reiner, quien dirigió grandes éxitos como Cuando Harry conoció a Sally y Cuestión de honor, y su esposa fueron asesinados a puñaladas.

Este lunes, Nick Reiner compareció ante un tribunal del centro de Los Ángeles, donde se le informó formalmente de los cargos que enfrenta y se le explicaron sus derechos. Una declaración de "no culpable" es habitual en esta etapa, independientemente de lo que haga después la defensa.

El sospechoso, que sigue en prisión y no ha obtenido libertad bajo fianza, fue citado a regresar al tribunal el 29 de abril. Entonces está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para un juicio.

Nick Reiner enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio.

La lectura formal de cargos normalmente se realiza mucho antes, pero se postergó.