Muere el actor Eric Dane, famoso por ‘Grey’s Anatomy y ‘Euphoria’, a los 53 años

La familia de Dane confirmó a la revista People que el actor murió. “Con el corazón adolorido, les compartimos que Eric Dane murió este jueves por la tarde después de una valiente batalla contra el ALS. Pasó sus últimos días rodeado de sus más queridos amigos, su devota esposa y sus dos preciosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran su mundo entero”, dice el comunicado.

El actor, quien interpretó a Mark Sloan en la famosa serie Anatomía según Grey –creada por Shonda Rhymes–, nació en San Francisco, California, en 1972, donde creció y su padre murió perdió a su padre en un tiroteo cuando tenía 7 años, fue cuando se convirtió en papá ya en la adultez que pudo asimilar lo devastador que fue la pérdida cuando apenas era un niño.

En una entrevista de 2014 para el Gulf Times, dijo que comenzó a actuar de una forma casi accidental, pues en realidad era jugador de water polo en la preparatoria, pero un año la temporada deportiva terminó pronto y él terminó interpretando el papel de Joe Keller en la obra All My Sons. “Me enamoré de esto. ¡Fue la mejor sensación de la vida!”.

Antes de alcanzar la fama, tuvo algunas breves participaciones en series como Salvados por la campaña, Los años maravillosos, Roseanne y Married with Children, así como en dos temporadas de Hechizadas.

Sin embargo, la fama internacional entró a la serie Grey’s Anatomy en la segunda temporada en el papel de Mark Sloan, primero como papel secundario y luego como uno de los más importantes de la historia. Por su imagen se le apodó Dr. McSteamy y se convirtió en un sex symbol.

Además, interpretó a Cal Jacobs en la famosa serie de HBO Max, Euphoria, protagonizada por Zendaya; e hizo algunos otros papeles en Burlesque, Marley y yo, The Last Ship y Valentine’s Day.