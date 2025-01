Neil Gaiman: las nuevas acusaciones de agresión sexual en contra del escritor

A pesar de que no hay un proceso forman en contra de Gaiman, estas y otras acusaciones anteriores, han provocado la suspensión de distintos proyectos relacionados a sus obras, como la serie Good Omens, que fue cancelada, mientras que se espera una postura oficial de Netflix sobre la continuación de la serie The Sandman.

Las acusaciones en contra de Neil Gaiman

New York Magazine publicó There is no safe word , un artículo en el que ocho mujeres acusan a Neil Gaiman de agresión sexual, al menos de ellas trabajaron con el autor y su pareja como niñeras de su hijo Anthony.

Con mensajes, testimonios y correos electrónicos, la investigación de la periodista Lila Shapiro da detalles de las acusaciones de las mujeres. El relato más duro y gráfico es el de Scarlett Pavlovich quien narra que fue contratada como niñera del pequeño Anthony en un momento vulnerable de su vida (era una joven viviendo en la calle, sin educación ni empleo) y sufrió la primera agresión poco después de comenzar a trabajar para la pareja.

En su blog, el autor respondió que no acepta haber ejercido ningún tipo de violencia, y asegura que las relaciones fueron consensuadas.

Esta es la segunda ocasión que Gaiman es acusado de agresión sexual. Cuatro de los testimonios publicados, incluido el de Pavlovich, ya habían sido relatados en el pódcast Tortoise Media. Los otros cuatro son nuevos.

Las sobrevivientes señalan al autor de Coraline de prácticas sadomasoquistas y de que a pesar de que aceptan que en ocasiones aceptaron “continuar los juegos”, en muchas ocasiones no hubo consentimiento.

De hecho, las mujeres que trabajaron como niñeras recuerdan que Gaiman las obligó a tener sexo con ellas mientras cuidaban a su hijo e incluso hubo ocasiones en las que estaban muy cerca o casi frente al niño.