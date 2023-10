Marilyn Manson logra acuerdo extrajudicial por cargos de violación

El abogado de Manson, Howard King, declaró: "Brian está complacido de que, así como demandas anteriores fueron abandonadas o resueltas por centavos de dólar, esta demandante ahora ha aceptado retirar su demanda a cambio de un pago de seguro que representa una fracción de sus demandas y mucho menos que el costo de Brian de proceder a juicio". Brian Hugh Warner es el nombre real del cantante.

La mujer, identificada como Jane Doe, acusó a Manson y su equipo de tácticas de intimidación después de asistir a su declaración. Explicó que "Me obligaron a responder siete horas de preguntas agresivas mientras él me miraba desde el otro lado de la mesa. Me han dicho que esto casi nunca sucede, ya que es cruel, y que una de las razones principales sería intimidar e infligir angustia emocional a la víctima".

También mencionó su preocupación por perder su anonimato y ser culpada públicamente si el caso llegara a juicio.