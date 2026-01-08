Publicidad

Entretenimiento

Revelan la causa de muerte de Brigitte Bardot

El marido de la legendaria actriz francesa reveló en una entrevista a medios parisinos la enfermedad que Bardot padecía desde hacía unos años.
mié 07 enero 2026 08:32 PM
Foto de Brigitte Bardot joven en el aeropuerto de Londres en 1968
El marido de la famosa actriz francesa Brigitte Bardot reveló que la causa de muerte fue por cáncer. (Foto: Matt Green/Getty Images)

A unos días del fallecimiento de Brigitte Bardot –y en vísperas de su funeral en Saint-Tropez–, su marido Bernard d’Ormale reveló la causa de muerte de la legendaria actriz francesa .

Bardot, quien murió a los 91 años, se sometió a dos operaciones de cáncer, enfermedad que ya había padecido en la década de los 80.

Foto de Brigitte Bardot joven a bordo de una bicicleta en 1961
5 películas icónicas de Brigitte Bardot, el mito femenino de libertad y sensualidad

“Resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó”, contó D’Ormale en una entrevista publicada por el medio francés Paris Match, aunque no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista.

El otoño pasado, Brigitte Bardote fue hospitalizada, aunque no se reveló el motivo de su ingreso, mientras que en la década de 1980 la actriz sufrió de cáncer de mama.

“Ella siempre quería volver a La Madrague”, dijo su marido refiriéndose a su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul de Francia donde murió. “Allí era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. era incómodo incluso cuando estaba en la cama”.

Se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final.
Bernard d’Ormale, marido de Brigitte Bardot

También detalló que ella deseaba ser inhumada en La Madrague , sin embargo esto no pudo ser posible porque “se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo. Imaginen mareas de turistas reuniéndose en el estrecho sendero litoral”. Por esto, Bardot aceptó ser enterrada junto a sus padres en el cementerio junto al mar del pequeño pueblo.

La actriz Brigitte Bardot será enterrada junto al mar en la Costa Azul
La actriz Brigitte Bardot será enterrada junto al mar en la Costa Azul

Brigitte Bardot

