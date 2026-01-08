Revelan la causa de muerte de Brigitte Bardot

Bardot, quien murió a los 91 años, se sometió a dos operaciones de cáncer, enfermedad que ya había padecido en la década de los 80.

“Resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó”, contó D’Ormale en una entrevista publicada por el medio francés Paris Match, aunque no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista.

El otoño pasado, Brigitte Bardote fue hospitalizada, aunque no se reveló el motivo de su ingreso, mientras que en la década de 1980 la actriz sufrió de cáncer de mama.

“Ella siempre quería volver a La Madrague”, dijo su marido refiriéndose a su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul de Francia donde murió. “Allí era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. era incómodo incluso cuando estaba en la cama”.

Se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final. Bernard d’Ormale, marido de Brigitte Bardot