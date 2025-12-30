La actriz Brigitte Bardot, fallecida el fin de semana a los 91 años, será enterrada en un cementerio a orillas del mar en la localidad turística de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, informó este lunes un portavoz de las autoridades locales, sin precisar la fecha.
La actriz Brigitte Bardot será enterrada junto al mar en la Costa Azul
La actriz vivía allí, donde dijo haber encontrado consuelo entre los animales, a los que dedicó su vida.
"Era encantadora, no hay otra palabra. Sí, la echaremos mucho de menos", dijo el lunes a Reuters Philippe Volmier, residente de Saint-Tropez.
Volmier dijo que la conocía desde hacía 30 años y que solía verla paseando a sus perros por la playa. "Una vez se cayó al agua con su perro. Tuve que sacarla (...) Era una amiga que ayudaba mucho a la gente".
Te puede interesar:
Durante gran parte de su vida, vivió sola detrás de altos muros en el complejo turístico, rodeada de una gran cantidad de gatos, perros y caballos.
En 2024 dijo al semanario francés Paris Match que quería ser enterrada en su jardín.
La Prefectura de Var dijo a Reuters que no había recibido ninguna solicitud de entierro privado, que habría sido necesario para inhumarla en su jardín.