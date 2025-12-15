Hijo de Rob Reiner es arrestado por homicidio tras la muerte del cineasta y su esposa

Nick Reiner estaba detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles bajo una fianza de 4 millones de dólares, según registros de la cárcel. Un funcionario del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles señaló que había sido detenido por cargos de homicidio.

La policía confirmó que había encontrado dos cadáveres en la casa de los Reiner la tarde del domingo en el barrio de Brentwood de Los Ángeles, a los que no identificó. Otras autoridades confirmaron que las víctimas eran Reiner, de 78 años, y su esposa Michelle, de 68.

Medios de comunicación locales informaron de que la pareja había muerto apuñalada.

Quién fue Rob Reiner

Reiner fue recordado sobre todo por su papel en la comedia de televisión conocida como All in the Family, en la que interpretaba el papel de Mike "Meathead" Stivic, el yerno y enemigo liberal del personaje principal, el intolerante de clase trabajadora Archie Bunker, interpretado por Carroll O'Connor.

Desarrolló una prolífica carrera como director en Hollywood con títulos tan populares como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally..., Cuenta conmigo, Misery y la candidata a cuatro premios Oscar Cuestión de honor.

Con información de Reuters