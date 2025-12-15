Publicidad

Hijo de Rob Reiner es arrestado por homicidio tras la muerte del cineasta y su esposa

Nick Reiner, hijo del cineasta, enfrenta cargos de homicidio mientras las investigaciones sobre la muerte de su padre y madre continúan.
lun 15 diciembre 2025 01:39 PM
Rob Reiner (Mario Anzuoni/REUTERS)

El hijo del cineasta Rob Reiner fue detenido por cargos de homicidio después de que el director de películas conocidas como Cuando Harry encontró a Sally... y su esposa fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles, informó este lunes un funcionario policial.

Nick Reiner estaba detenido en una cárcel del condado de Los Ángeles bajo una fianza de 4 millones de dólares, según registros de la cárcel. Un funcionario del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles señaló que había sido detenido por cargos de homicidio.

La policía confirmó que había encontrado dos cadáveres en la casa de los Reiner la tarde del domingo en el barrio de Brentwood de Los Ángeles, a los que no identificó. Otras autoridades confirmaron que las víctimas eran Reiner, de 78 años, y su esposa Michelle, de 68.

Medios de comunicación locales informaron de que la pareja había muerto apuñalada.

Quién fue Rob Reiner

Reiner fue recordado sobre todo por su papel en la comedia de televisión conocida como All in the Family, en la que interpretaba el papel de Mike "Meathead" Stivic, el yerno y enemigo liberal del personaje principal, el intolerante de clase trabajadora Archie Bunker, interpretado por Carroll O'Connor.

Desarrolló una prolífica carrera como director en Hollywood con títulos tan populares como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally..., Cuenta conmigo, Misery y la candidata a cuatro premios Oscar Cuestión de honor.

Con información de Reuters

