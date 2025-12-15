Hallan los cuerpos de Rob Reiner, director de 'When Sally Met Harry', y su esposa Michele

Ambos cuerpos fueron encontradas con heridas de arma blanca y la residencia no mostraba signos de puertas o ventanas forzadas, según Los Ángeles Times. "Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", dijo un vocero de la familia a medios como CNN.

Las autoridades de Los Ángeles no confirmaron la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte y el jefe de la Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, dijo que "nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso. No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos".

El primer medio en dar a conocer la noticia fue NBCLA, mientras que la revista People asegura que "múltiples fuentes" aseguran que todo apunta a que Nick, el hijo mediano de la pareja quien padece de distintas adicciones, atacó a sus padres. Fue la menor de sus hijos, la pequeña Romy, quien encontró a sus padres sin vida.

Películas de Rob Rainer

Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael "Meathead" Stivic en la serie cómica de los años 1970 All in the family, antes de comenzar a dirigir con This is Spinal Tap, en 1984.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Cristal y Meg Ryan.

Otras de las películas famosas que dirigió Rob Rainer son: