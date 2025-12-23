Los documentos, publicados por medios estadounidenses como Page Six y TMZ , señalan que el cineasta y la fotógrafa murieron en pocos minutos después de ser agredidos en múltiples ocasiones con un objeto afilado, como un cuchillo o algo similar.

La familia de la pareja decidió que fueran cremados y sus restos fueron entregados a su hijo mayor Jake Reiner, de 34 años.

Qué reveló el certificado de defunción de Rob y Michele Reiner

El cineasta y actor de 78 años y su esposa de 70 fueron hallados sin vida el 14 de diciembre pasado en su casa ubicada en el área de Brentwood de Los Ángeles. Su hija menor, Romy Reiner, de 28 años, encontró los cuerpos de sus padres y fue quien llamó a las autoridades.

Las autoridades angelinas confirmaron que la muerte fue declarada homicidio y se dio a conocer que Nick Reiner, su hijo de 32 años, fue arrestado apenas unas horas después en el Parque Exposition, en el centro de la ciudad, tras abandonar evidencia en un hotel de Santa Mónica.

Nick, quien hace años fue diagnosticado con esquizofrenia y problemas de adicción a distintas drogas, es acusado de dos cargos de homicidio en primer grado, con un agravante especial de homicidio múltiple y permanece en confinamiento solitario en la correccional Twin Towers. Será hasta el 7 de enero que se realizará la lectura de cargos en su contra.

Se espera que la estrategia de defensa del joven sea declararse inocente por motivos de salud mental; a pesar de esto, podría enfrentar la pena máxima de cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional ni pena de muerte.

Qué ocurrió la noche previa al asesinato de la pareja

Medios especializados reportaron que una noche antes del asesinato, la pareja acudió a una cena de Navidad en casa del conductor y comediante Conan O’Brien y llevaron a su hijo Nick con ellos pues se mostraban reacios a dejar a su hijo solo en casa porque “su comportamiento extremo y estresante” había escalado “a grados aún más preocupantes” en las últimas semanas.

Tan solo un mes antes, los médicos especialistas que acompañaban a Nick cambiaron sus medicamentos para la esquizofrenia, por lo que su comportamiento se percibía como más errático y peligroso, por lo que estaban en proceso de ajustar las dosis de sus medicinas para ayudar a estabilizarlo.

