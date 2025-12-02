A través de un sitio especial , la plataforma hizo pública la lista de 500 cines en los que se proyectará el final el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 y detalló las instrucciones para obtener entradas a través de una confirmación de asistencia. Hasta el momento, la plataforma no ha revelado si tendrá una dinámica similar en México o América Latina.

Algo que destaca de todo este proceso es que no se venden los boletos para las proyecciones, sino que cada cine venderá cupones de descuento que garantizan un asiento en la función, por lo que los propietarios de las salas se quedan con los ingresos de las proyecciones.

La noticia de que el final se proyectará en salas de cine se anunció desde octubre y a pesar de que Netflix sí hace proyecciones en cines de algunas de sus producciones originales, esta será la primera vez que lo hagan para una serie y que no representaraá ninguna ganancia para ellos.

Como sabrás, los primeros cuatro capítulos de Stranger Things 5 se estrenaron el 26 de noviembre pasado; mientras que los siguientes tres episodios llegarán a la plataforma el 25 de diciembre, y el episodio final (el que se estrenará en algunos cines) estará disponible en la plataforma el 31 de diciembre.

Lo que se sabe del final de Stranger Things 5 en cines

Si bien Netflix está haciendo algunas cosas distintas con esta producción, no es de extrañar que concentre tantos esfuerzos en la misma, puesto que es una de sus series más exitosas en la historia de la plataforma y, de hecho, Stranger Things fue la serie que consolidó a la empresa como una productora poderosa. Este es un breve resumen de lo que sabemos del último capítulo:

¿CUÁNTO DURA EL EPISODIO FINAL DE 'STRANGER THINGS 5'?

La duración confirmada es de 2 horas con 5 minutos, casi como una película.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN SALAS DE CINE?

El episodio final se proyectará el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 en 500 cines seleccionados de Estados Unidos y Canadá.

¿POR QUÉ NETFLIX LLEVARÁ EL FINAL DE 'STRANGER THINGS' A CINES?

Es la primera vez que Netflix estrena el capítulo final de una serie en salas. La plataforma busca ofrecer una experiencia cinematográfica para despedir una de sus producciones más exitosas.

FECHAS EN NETFLIX:

Los primeros cuatro episodios de la temporada 5 ya están disponibles, los siguientes tres llegan el 25 de diciembre y el final se estrena en la plataforma el 31 de diciembre.