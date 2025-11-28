Quién es Caroline Elle Abrams, la nueva sorpresa de 'Stranger Things 5'

Su participación en la temporada 5 de Stranger Things es (todavía) cortita, pero ya logró despertar una enorme curiosidad.

¿Quién es Caroline Elle Abrams?

La joven actriz da vida a Tina Turnbow, la mejor amiga de Eric Sinclair (no te preocupes, este no es un spoiler por si no has visto los primeros cuatro capítulos de Stranger Things 5), quien influye en la dinámica de la historia.

Abrams hace su aparición en el tercer episodio de la última temporada y, sin duda, este es el proyecto más importante en el que ha participado.

La actriz comenzó en teatro y comerciales en Florida a los 5 años de edad y ha aparecido en algunas producciones pequeñas, como un cortometraje llamado Just Deal With It; un episodio de Me, una serie de Apple TV+ estrenada en 2024; y en RADAR: The Adventures of the Bionic Dog, una película de Lionsgate que se estrenó en 2024.

¿Por qué es importante el personaje de Tina Burnbow en ‘Stranger Things 5’?

En 1987, el pueblo de Hawkins está en un momento crítico y confuso: la grieta entre el Upsidedown y la Tierra se abrió y nuestro grupo de héroes inadaptados y valientes adolescentes deben encontrar a Vecna y matarlo.

La temporada 5 no es la primera vez que escuchamos sobre Tina. En la temporada 3, Erica le dice a Steve, Dustin y Robin que planea ir a una pijamada con su mejor amiga Tina, pero los planes cambian cuando todo el caos en el centro comercial Starcourt inicia, esa es la primera pista que tenemos de la niña en la serie.

Pues bien, en el episodio “The Turnbow Trap”, el tercero de la última temporada, las mejores amigas están juntas cuando el equipo de héroes de Hawkins descubre ciertos planes que tiene Vecna y, para salvar a las personas que están en su lista necesitan ayuda de Erica y, por ende, también de Tina.

No te decimos más para no hacer spoilers, pero sí que Tina Burnbow es un personaje importante a quien necesitamos seguir.