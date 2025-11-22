Si hablamos de historias que se han extendido por un periodo largo, Stranger Things es, sin dudarlo, una de las principales. Hace más de nueve años que la primera temporada le dio a Netflix el último empujón que necesitaba para convertirse en la plataforma de streaming más importante: una producción propia de la que todo el mundo hablaba y que combinaba ciencia ficción, nostalgia ochentera y una historia apasionante.
¿Listo para ‘Stranger Things 5’? Aquí el resumen definitivo de la temporada pasada
En próximos días la quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer se estrenará y sin duda es necesario recordar algunos detalles para retomar la historia.
3 detalles que debemos recordar de la temporada 4 de Stranger Things
La temporada anterior se estrenó en mayo de 2022. Sí, han pasado tres y medio años para poder dar cierre a la historia de Eleven, sus amigos y el pueblo de Hawkins.
Para refrescarte un poco la memoria, te compartimos tres claves para ver la temporada 5 de Stranger Things sin tener que ver tooodos los capítulos de nuevo.
¿Qué esperamos? Ver la última batalla entre nuestra banda de adolescentes inadaptados favorita y el temible Vecna, pues ahora se abrió la brecha que separaba a los dos mundos.
¿CUÁNDO SE ESTRENA ‘STRANGER THINGS 5’?
Esta última temporada se estrenará en tres bloques:
- -26 DE NOVIEMBRE: VOLUMEN 1, CUATRO EPISODIOS.
- -25 DE DICIEMBRE: VOLUMEN 2, TRES EPISODIOS.
- -31 DE DICIEMBRE: FINAL.
Todos los capítulos se estrenarán a las 17:00 horas de CDMX, en las tres fechas.
Ahora sí, a lo que venimos: ¿qué pasó en la temporada pasada de Stranger Things? Tres claves para recordarlo:
1. VECNA, SU ORIGEN Y LOS ASESINATOS EN EL PUEBLO DE HAWKINS
Es importante que recordemos que, al inicio de la temporada 4, una serie de muertes terribles ocurren en el pueblo: adolescentes con experiencias traumáticas son acechados y, finalmente, “algo” termina con sus vidas. Esto hace suponer que se trata de un asesino serial y todo apunta a Eddie (el queridísimo Joseph Quinn), sin embargo Dustin sabe que no es culpa del presidente del club Hellfire y pide a Max, Steve y Robin que lo ayuden tanto a encontrarlo como a protegerlo y limpiar su nombre.
Al hallarlo, le explican lo que sucede en el Upside Down y aunque al inicio no les cree (¿podemos culparlo?), accede a ser ayudado por esa banda de niños.
Mientras tanto, Nancy se dedica a investigar algunas coincidencias de las muertes actuales con sucesos de los años 50 cuando encuentra un nombre: Victor Creel, un hombre que mató a toda su familia con las mismas señales de violencia que el asesino actual y que permanece internado en un hospital psiquiátrico.
Nancy y Robin buscan a Victor quien les revela que él no es el asesino sino que fue víctima de “algo” desconocido. Atando cabos, logran entender que se trata de Vecna, quien ha operado desde hace más de 30 años.
A través de una alucinación, Nancy se encuentra con el mismísimo Vecna quien relata su historia: es Henry, hijo de Victor, y es el Número Uno del centro de investigación en el que también estaba Eleven, fue el propio doctor Brenner quien se lo llevó.
2. HOPPER NO ESTÁ MUERTO: NECESITA AYUDA PARA ESCAPAR DE RUSIA
Hopper, a quien creíamos muerto en la temporada 3, fue trasladado a una prisión en Rusia y, tras hacer un trato con un guardia, envía un mensaje en clave a Joyce para pedir ayuda. Ella, acompañada de Murray, viaja a Alaska, viaja a Alaska y tras pagar por información, logra dar con el paradero de Hopper.
Al llegar a Rusia, se infiltran en la prisión donde Hopper es obligado a enfrentarse a Demogorgon y logran escapar valiéndose de instrumentos con fuego para hacer que las criaturas se alejen.
Mira los primeros cinco minutos de Stranger Things 5:
3. ELEVEN RECUPERA SUS PODERES
Eleven, Mike, Will y Jonathan están en California con Argyle cuando el doctor Owen la encuentra y decide llevarla al proyecto NINA para ayudarla a recuperar sus poderes, donde se reencuentra con el doctor Brenner, su padre, quien la guía a través de sus recuerdos para desbloquear su mente y lo que esté frenando sus poderes.
Ahí, Eleven revive un momento terrible: la masacre en la que los otros niños del centro de investigación murieron a manos de uno de los trabajadores que, después descubre, se trata de Uno, a quien en ese entonces se enfrentó y envió al Upside Down, donde se convierte en Vecna.
Mientras que Mike, Will, Jonathan y Argyle buscan escapar del ejército y encontrar a Eleven, dan con su paradero y urden un plan para conectarse a distancia a la mente de Max para protegerla de Vecna.
Todos los involucrados logran hacer daño a la mente colectiva de Vecna y el Upside Down: desde Rusia, Hopper, Joyce y Murray queman a los Demogorgon; mientras que Nancy, Steve y Robin atacan el cuerpo de Vecna con bombas molotov; Dustin, Robin y Steve logran escapar porque Eddie se sacrifica y hace daño a unas criaturas parecidas a unos murciélagos.
Con estos ataques vencen a Vecna, pero Max muere y se abre el último portal, abriendo la puerta entre los dos mundos.
Todo termina cuando se reúnen en Hawkins, donde ha comenzado la invasión del mundo.
Ahora sí, con estos tres puntos estás listo para ver Stranger Things 5, la última temporada de una historia que comenzó hace (casi) diez años.