¿Listo para ‘Stranger Things 5’? Aquí el resumen definitivo de la temporada pasada

En próximos días la quinta y última temporada de la serie creada por los hermanos Duffer se estrenará y sin duda es necesario recordar algunos detalles para retomar la historia.

¿No sabes en qué va la historia de Stranger Things? (Foto: Netflix)

3 detalles que debemos recordar de la temporada 4 de Stranger Things

La temporada anterior se estrenó en mayo de 2022. Sí, han pasado tres y medio años para poder dar cierre a la historia de Eleven, sus amigos y el pueblo de Hawkins.

Para refrescarte un poco la memoria, te compartimos tres claves para ver la temporada 5 de Stranger Things sin tener que ver tooodos los capítulos de nuevo.

¿Qué esperamos? Ver la última batalla entre nuestra banda de adolescentes inadaptados favorita y el temible Vecna, pues ahora se abrió la brecha que separaba a los dos mundos.





¿CUÁNDO SE ESTRENA ‘STRANGER THINGS 5’?

Esta última temporada se estrenará en tres bloques:

-26 DE NOVIEMBRE: VOLUMEN 1, CUATRO EPISODIOS.

-25 DE DICIEMBRE: VOLUMEN 2, TRES EPISODIOS.

-31 DE DICIEMBRE: FINAL.

Todos los capítulos se estrenarán a las 17:00 horas de CDMX, en las tres fechas.

Ahora sí, a lo que venimos: ¿qué pasó en la temporada pasada de Stranger Things? Tres claves para recordarlo:

1. VECNA, SU ORIGEN Y LOS ASESINATOS EN EL PUEBLO DE HAWKINS

Es importante que recordemos que, al inicio de la temporada 4, una serie de muertes terribles ocurren en el pueblo: adolescentes con experiencias traumáticas son acechados y, finalmente, “algo” termina con sus vidas. Esto hace suponer que se trata de un asesino serial y todo apunta a Eddie (el queridísimo Joseph Quinn), sin embargo Dustin sabe que no es culpa del presidente del club Hellfire y pide a Max, Steve y Robin que lo ayuden tanto a encontrarlo como a protegerlo y limpiar su nombre.

Al hallarlo, le explican lo que sucede en el Upside Down y aunque al inicio no les cree (¿podemos culparlo?), accede a ser ayudado por esa banda de niños.

Mientras tanto, Nancy se dedica a investigar algunas coincidencias de las muertes actuales con sucesos de los años 50 cuando encuentra un nombre: Victor Creel, un hombre que mató a toda su familia con las mismas señales de violencia que el asesino actual y que permanece internado en un hospital psiquiátrico.



Nancy y Robin buscan a Victor quien les revela que él no es el asesino sino que fue víctima de “algo” desconocido. Atando cabos, logran entender que se trata de Vecna, quien ha operado desde hace más de 30 años.

A través de una alucinación, Nancy se encuentra con el mismísimo Vecna quien relata su historia: es Henry, hijo de Victor, y es el Número Uno del centro de investigación en el que también estaba Eleven, fue el propio doctor Brenner quien se lo llevó.