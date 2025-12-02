Apenas ayer la pareja apareció en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles, y llamó la atención el anillo de diamantes que la cantante utiliza. Hoy, medios como People y Page Six confirmaron la noticia y, sin quererlo, el propio suegro de Miley Cyrus dio a conocer el compromiso en sus redes sociales.

Miley Cyrus, de 33 años, y Maxx Morando, de 27, comenzaron a salir en el verano de 2021, en una especie de “cita a ciegas”, según ella misma ha relatado. Amigos en común organizaron la salida y para diciembre de ese mismo año ya habían confirmado su relación cuando les fotografiaron en un especial navideño de NBC.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Miley Cyrus?

La diseñadora de joyas Jacquie Aiche, a través de su representante, confirmó a People que creó el anillo para Miley Cyrus “a medida”.

La pieza es un diamante de corte cojín, en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.

Dan Morando, papá de Maxx, reveló que su hijo y Miley Cyrus se comprometieron. (Foto: @damorando24)

El detalle del anillo lo reveló Don Morando, padre de Maxx y futuro suegro de Miley, en una serie de fotografías que publicó en sus redes sociales que, en su mayoría, son privadas, menos una en la que tiene poca actividad y que, todo indica, no sabe que aún tiene como pública.

La pareja prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público y no fue hasta este año que comenzaron a salir juntos en eventos públicos.

En septiembre, durante una entrevista con The Cut en la que compartió lo que ha aprendido sobre sus relaciones anteriores, Miley Cyrus aseguró que ahora que está con Maxx Morando tiene a su lado a “una persona que significa mucho para mí, me trata bien y me respeta. Tuve que aprenderlo de mala manera”.

Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron a salir en verano de 2021 y se comprometieron en noviembre de 2025. (Foto: @damorando24)