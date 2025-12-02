Maxx Morando no solo le ha regalado flores (muchas flores) a Miley Cyrus , ahora también un anillo de compromiso tras cuatro años de una relación privada y lejos de los reflectores.
Tras 4 años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morando se comprometen
Apenas ayer la pareja apareció en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles, y llamó la atención el anillo de diamantes que la cantante utiliza. Hoy, medios como People y Page Six confirmaron la noticia y, sin quererlo, el propio suegro de Miley Cyrus dio a conocer el compromiso en sus redes sociales.
Miley Cyrus, de 33 años, y Maxx Morando, de 27, comenzaron a salir en el verano de 2021, en una especie de “cita a ciegas”, según ella misma ha relatado. Amigos en común organizaron la salida y para diciembre de ese mismo año ya habían confirmado su relación cuando les fotografiaron en un especial navideño de NBC.
¿Cómo es el anillo de compromiso de Miley Cyrus?
La diseñadora de joyas Jacquie Aiche, a través de su representante, confirmó a People que creó el anillo para Miley Cyrus “a medida”.
La pieza es un diamante de corte cojín, en una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates.
El detalle del anillo lo reveló Don Morando, padre de Maxx y futuro suegro de Miley, en una serie de fotografías que publicó en sus redes sociales que, en su mayoría, son privadas, menos una en la que tiene poca actividad y que, todo indica, no sabe que aún tiene como pública.
La pareja prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público y no fue hasta este año que comenzaron a salir juntos en eventos públicos.
En septiembre, durante una entrevista con The Cut en la que compartió lo que ha aprendido sobre sus relaciones anteriores, Miley Cyrus aseguró que ahora que está con Maxx Morando tiene a su lado a “una persona que significa mucho para mí, me trata bien y me respeta. Tuve que aprenderlo de mala manera”.
Este será el segundo matrimonio de la cantante, quien estuvo casada por ocho meses con Liam Hemsworth , actor famoso por la película Los Juegos del Hambre y por ser parte de una familia de actores. La relación, según la propia Miley Cyrus, fue un desastre y esa experiencia, que inició en 2008, inspiró la canción “Flowers”, por la que ganó el Grammy en 2024.