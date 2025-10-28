Versión: Chris Evans y Alba Baptista le dan la bienvenida a su primer bebé

De esta manera, la pareja iniciaría su vida familiar aunque no se han revelado detalles sobre el bebé, tales como sexo y nombre, sin embargo se informó que nació el pasado viernes 24 de octubre.

Evans de 44 años y Baptista de 28, contrajeron matrimonio hace dos años, exactamente el pasado 9 de septiembre de 2023, a través de una ceremonia íntima realizada en Massachusetts y una celebración privada en Portugal, pues de allí es originaria la esposa del actor que da vida al Capitán América.

Su relación se había hecho oficial nueve meses antes de unir lazos. En enero de ese mismo año, Chris compartió un video en Instagram en el que muestra diversos momentos junto a Alba: “Un vistazo a 2022”, escribió.

La pareja ha mantenido su relación lejos del ojo público, sin embargo el actor no ha ocultado su deseo de convertirse en padre, por lo que seguramente este sea un momento muy especial para él y su esposa.

De hecho, las sospechas sobre la llegada de un bebé por parte de la pareja se intensificaron cuando el papá de Alba, Luiz Baptista, respondió a una publicación de una cuenta de fans con un homenaje por el Día del Padre. “¡Muchas gracias querido Chris. Tu turno llegará!”, escribió.