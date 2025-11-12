Según publica el tabloide británico The Daily Mail , las actrices mantienen una relación estrictamente profesional en el set y no aceptarán realizar eventos de promoción de la serie en conjunto ni posar juntas.

¿La razón? Sus visiones políticas sobre derechos humanos.

Zendaya y Sydney Sweeney, ¿se pelearon?

Según explica el medio británico, la separación entre ambas actrices comenzó cuando Sweeney compartió abiertamente su apoyo a Donald Trump e incluso durante una de sus campañas presidenciales se hizo viral un video de la actriz pasando una tarde en casa y sus familiares utilizando gorras MAGA.

Además, este mismo año, Sydney Sweeney se vio envuelta en una polémica campaña de jeans con American Eagle que levantó las alarmas en redes por utilizar un juego de palabras en inglés entre “jeans” y “genes”, que hacía parecer que se refería más a eugenética que a un anuncio de ropa. Mientras que cientos de personas acusaron de racista a esa campaña, el ala ultraderechista estadounidense –incluidos funcionarios de gobierno– lo aplaudió.

El anuncio habló por sí solo. Hice un anuncio de jeans. La reacción fue una sorpresa. Cuando tengo un tema del que quiero hablar, la gente me escucha. Sydney Sweeney sobre señalamientos de racismo

La semana pasada, durante una entrevista con GQ, Sweeney se negó a disculparse por el anuncio de American Eagle e incluso insinuó que sabía lo que hacía: “Estoy mucho más informada acerca de estas cosas de lo que la gente cree”.

¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON ZENDAYA?

Zendaya es una actriz clara y frontal cuando se trata de racismo y privilegio no solo en su industria, sino en distintos aspectos sociales. Desde joven ha señalado el desequilibrio en representación que existe en cine y televisión, además de que ha hablado sobre su propio privilegio y cómo busca utilizarlo para abrir más el acceso de personas afrodescendientes.

“Como una mujer negra de tez más clara es importante que use mi privilegio, mi plataforma, para mostrar cuánta belleza hay en la comunidad afroestadounidense”, dijo en 2018 al hacer una crítica muy directa sobre cómo es vista como una versión “aceptable” de persona racializada para Hollywood. “Desafortunadamente, tengo un poco más de privilegio comparado con mis hermanas y hermanos de piel más oscura”.

Honestamente, ¿puedo decir que he enfrentado el mismo racismo y dificultados que una mujer de piel más oscura? No, no puedo. Zendaya

La actriz, ahora de 29 años, no suele abordar constantemente este tipo de problemáticas, pero sí es muy franca cuando debe hacer un posicionamiento.

Además, es una de las actrices de más alto nivel en Hollywood que cuidan con precisión milimétrica su imagen y su privacidad.

Zendaya y Sydney Sweeney se conocieron trabajando juntas en 'Euphoria'. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

¿QUÉ DICEN LOS RUMORES?

El Daily Mail publicó que, según fuentes internas, Zendaya se niega a realizar entrevistas o llamados de prensa junto a Sydney Sweeney una vez que inicien las actividades de marketing de la tercera temporada de Euphoria.

“No es sorpresa por qué se niega a hacerlo. Para Zendaya es una posición muy compleja incluso pararse junto a Sydney en una alfombra roja, podría leerse como si aprobara o excusara la visión de Sydney sobre Trump y su negativa a disculparse por el anuncio racista”, dijo una fuente al medio británico.

A diferencia de su compañera, la actriz de Dune ha sido abierta en su rechazo hacia las políticas de Donald Trump desde 2020.