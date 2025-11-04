¿Qué pasó con Fátima Bosch? Cómo se defendió Miss Universo México 2025

La concursante originaria de Tabasco se defendió de los insultos de Nawat, cuando éste la cuestionó por no hacer suficientes publicaciones en redes sociales sobre el país anfitrión.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Nawat, conocido como Mr. Nawat, es el director regional del certamen de belleza y copropietario de Miss Universe Organization (MUO), mantiene una pelea interna por el control de la organización con el empresario mexicano Raúl Rocha, propietario mayoritario de MUO, al tener 50% de participación.

En días anteriores, el tailandés no ha dudado en exhibir públicamente los desencuentros con Rocha y ahora la pelea afectó directamente a la concursante mexicana.

Durante una reunión preliminar de las concursantes con los organizadores en Bangkok, Nawat insultó a Fátima Bosch, primero cuestionando sobre si publicaría o no contenido sobre el país anfitrión y sin permitirle hablar apropiadamente para aclarar la situación.

En un video que se viralizó poco después de que estalló el conflicto, se escucha a Bosch negando cualquier mala intención e insistiendo que se trataba de un malentendido.

Fátima Bosch se defendió de Nawat. (Foto: IG @fatimaboschfdz)

Nawat, hablando por encima de ella, la presiona para “seguir las indicaciones” y promover a Tailandia, a lo que la mexicana responde afirmativamente. Sin embargo, el empresario insiste en exhibir a Bosch y mencionando el conflicto con Raúl Rocha, “si sigues las órdenes de tu director nacional eres una cabeza hueca”.

En ese momento, Fátima Bosch se defiende diciéndole que no la está respetando, por lo que Nawat llama a seguridad. “Este no es el modo de tratar a las delegadas”, dijo la concursante, quien se levantó de su asiento y se retiró de la sala, acompañada de otras delegadas quienes salieron del lugar como respaldo a la mexicana. “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

¿Qué dijo Miss Universo México sobre los insultos de Nawat?

Al salir de la sala, escoltada por elementos de seguridad llamados por Nawat, Fátima Bosch dijo a la prensa que el organizador la insultó. “Lo que su director hizo es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y eso no es justo”.

Afirmó que salir de la sala de reuniones no es una postura meramente personal, sino un llamado al respeto de las concursantes. “Nadie debe intentar apagar nuestras voces. La dignidad está por encima de cualquier corona”.

