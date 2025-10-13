La noticia la dio a conocer la artista, lo que refuerza y amplía su colaboración con la plataforma de streaming, pues recordemos que a inicios de este año se emitió una versión previa de la cinta Eras Tour.

En una publicación en X, la cantante estadounidense de 35 años dijo que The Eras Tour | The Final Show transmitirá la actuación completa de su última parada de la gira en Vancouver, incluyendo el primer set completo en vivo de su álbum Tortured Poets Department.

Disney+ también estrenará los dos primeros episodios de una serie documental de seis capítulos titulada The End of an Era, que ofrecerá una visión entre bastidores de lo que Swift calificó como "el capítulo más importante e intenso" de su carrera.

The Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023 y abarca las dos décadas de catálogo de Swift, se ha convertido en la gira más taquillera de la historia tras generar más de 2,000 millones de dólares en venta de entradas.

La anterior versión cinematográfica, Taylor Swift: The Eras Tour, que se estrenó en cines el año pasado, es la película de conciertos más taquillera de la historia.

Recordemos que Swift ha ganado 14 Grammys, incluidos cuatro premios récord al Álbum del Año, y su último álbum, The Life of a Showgirl, se convirtió en el más reproducido en Spotify en un solo día tras su lanzamiento en octubre.

Con información de Reuters