Entretenimiento

Taylor Swift estrenará el cierre de 'The Eras Tour' y una docuserie en streaming

La artista llevará el último show de su histórica gira a streaming a través de una cinta, así como una serie documental. Esto se sabe.
lun 13 octubre 2025 01:08 PM
taylor swift serie documental disney plus
Taylor Swift sorprendió a sus fans y anunció que en poco tiempo se estrenará una serie documental sobre The Eras Tour, su gira más exigente. (Foto: Kate Green/Getty Images)

Atención swifties, esto les va a interesar. Un película del concierto de Taylor Swift y una serie documental de seis capítulos que narran la última etapa de su (muy) exitosa gira Eras Tour llegarán a la plataforma de streaming Disney+.

La noticia la dio a conocer la artista, lo que refuerza y amplía su colaboración con la plataforma de streaming, pues recordemos que a inicios de este año se emitió una versión previa de la cinta Eras Tour.

En una publicación en X, la cantante estadounidense de 35 años dijo que The Eras Tour | The Final Show transmitirá la actuación completa de su última parada de la gira en Vancouver, incluyendo el primer set completo en vivo de su álbum Tortured Poets Department.

Disney+ también estrenará los dos primeros episodios de una serie documental de seis capítulos titulada The End of an Era, que ofrecerá una visión entre bastidores de lo que Swift calificó como "el capítulo más importante e intenso" de su carrera.

The Eras Tour, que comenzó en marzo de 2023 y abarca las dos décadas de catálogo de Swift, se ha convertido en la gira más taquillera de la historia tras generar más de 2,000 millones de dólares en venta de entradas.

La anterior versión cinematográfica, Taylor Swift: The Eras Tour, que se estrenó en cines el año pasado, es la película de conciertos más taquillera de la historia.

Recordemos que Swift ha ganado 14 Grammys, incluidos cuatro premios récord al Álbum del Año, y su último álbum, The Life of a Showgirl, se convirtió en el más reproducido en Spotify en un solo día tras su lanzamiento en octubre.

Con información de Reuters

