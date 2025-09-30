Fiscales piden 11 años de prisión para Sean 'Diddy' Combs; juez dará sentencia el viernes

Los fiscales de la oficina del fiscal general estadounidense en Manhattan aseguran que a pesar de las absoluciones de los cargos más graves, una sentencia de 135 meses es apropiada pues se demostró en el juicio que golpeó físicamente a sus novias y les hizo tomar drogas ilegales.

P Diddy podría enfrentar hasta 20 años tras las rejas, luego de que un jurado lo declaró culpable por dos cargos de transportar a trabajadores sexuales a través de fronteras estatales para participar en actos sexuales bajo efecto de drogas con sus parejas, mientras él miraba, grababa videos y se masturbaba.

Sin embargo, el jurado absolvió a Combs de las acusaciones más graves: crimen organizado y tráfico sexual, ambos delitos que pudieron haberlo llevado a cadena perpetua.

El rapero de 55 años se declaró no culpable y buscará apelar su condena.

Este viernes, el juez de distrito Arun Subramanian, deberá sentenciar a Combs en una audiencia que se realizará en Manhattan.

La semana pasada, los abogados defensores pidieron a Subramanian imponer una sentencia de 14 meses pues, al contrario de los fiscales, no consideran que se deba considerar la evidencia de abuso de Combs a sus exparejas, puesto que los jurados lo absolvieron de obligarlas a mantener relaciones sexuales.

De aceptarse la propuesta de la defensa, Combs saldría de prisión a finales de este año, pues se le acreditaría el tiempo que ya pasó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, famoso por ser un lugar donde las personas privadas de su libertad viven en condiciones sumamente difíciles.

Con información de Reuters