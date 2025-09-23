P Diddy podría enfrentar una pena máxima de 20 años en prisión, luego de que el jurado lo halló culpable de dos cargos de transporte para el ejercicio de prostitución, pero absuelto de los delitos más graves de tráfico sexual y asociación ilícita.

Sin embargo, Combs, quien se declaró inocente, todavía está en espera de su condena y permanece en el Centro de Detención Metropolitano, prisión famosa por sus duras condiciones para los internos .

En un documento judicial, el equipo legal de Combs instó al juez a imponer la menor pena posible, seguida de libertad supervisada con tratamiento obligatorio contra drogas, terapia y asesoramiento grupal. Con esto, aseguran, será “suficiente, pero no mayor de lo necesario”, según la ley federal de imposición de penas.

Mientras tanto, los fiscales tienen hasta el 29 de septiembre para recomendar una sentencia, aunque ya adelantaron que una pena de prisión “sustancial” estará justificada, a pesar de que reconocieron que las directrices federales de sentencia parecen recomendar no más de 5 años.

El juez de distrito Arun Subramanian dictará la sentencia a Combs el próximo 3 de octubre.

Durante los dos meses que duró el juicio, los fiscales afirmaron que Combs obligó a dos exnovias a participar en maratones sexuales de días de duración, llenas de drogas, conocidas como "Freak Offs" , con trabajadores sexuales.

Ambas mujeres, la cantante de R&B Casandra Ventura , conocida como Cassie, y una mujer conocida por el seudónimo de Jane, declararon que Combs las agredió físicamente y las amenazó con cortarles la ayuda económica si se resistían a sus encuentros sexuales.