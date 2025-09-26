Publicidad

Roscoe, perro de Lewis Hamilton, está en coma; el piloto se pierde prueba de F1

El bulldog inglés ha acompañado a Hamilton en una gran parte de su carrera como piloto de Fórmula 1 e incluso tiene su propio pase a paddock.
vie 26 septiembre 2025 10:38 AM
roscoe perro lewis hamilton
Roscoe, perrito de Lewis Hamilton, se enfermó de neumonía y permanece en el hospital. (Foto: IG @lewishamilton)

Roscoe, el perrito que acompaña a Lewis Hamilton en todo, se encuentra en coma tras contraer neumonía y el piloto de Ferrari se retiró de una prueba de neumáticos de la Fórmula 1 con Pirelli para poder acompañarlo en el hospital.

Hamilton compartió en sus redes sociales que su compañero bulldog inglés se enfermó nuevamente de neumonía y no puede respirar, por lo que debió ser ingresado al hospital y sedado “para calmarlo mientras le hacían chequeos”, sin embargo durante el proceso su corazón se detuvo.

“Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará”, dijo el piloto de Ferrari. “Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”.

En mayo, el piloto británico ya había informado que el estado de salud de su perrito no era del todo bueno y no sabía cuánto tiempo le quedaría de vida.

perrito de lewis hamilton
Roscoe tiene 12 años y permanece hospitalizado. (Foto: IG @lewishamilton)

Ferrari confirmó que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en Fórmula 1 , no participará en la prueba de neumáticos que se realizará este viernes en el circuito italiano de Mugello, por lo que el reserva chino Zhou Guanyu ocupará el lugar del británico.

perro-de-lewis-hamilton-roscoe.jpg
Lewis Hamilton compartió el estado de salud de Roscoe, su bulldog inglés de 12 años. (Foto: IG @lewishamilton)

Rosco, de 12 años y con más de 1.3 millones de seguidores en su propio Instagram, también es vegano como su humano y ha acompañado a Hamilton durante todas las temporadas de títulos que el piloto tuvo con Mercedes y asistió a las carreras con su propio pase de paddock, además de viajar en jet privado.

