Hamilton compartió en sus redes sociales que su compañero bulldog inglés se enfermó nuevamente de neumonía y no puede respirar, por lo que debió ser ingresado al hospital y sedado “para calmarlo mientras le hacían chequeos”, sin embargo durante el proceso su corazón se detuvo.

“Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará”, dijo el piloto de Ferrari. “Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”.

En mayo, el piloto británico ya había informado que el estado de salud de su perrito no era del todo bueno y no sabía cuánto tiempo le quedaría de vida.

Roscoe tiene 12 años y permanece hospitalizado. (Foto: IG @lewishamilton)

Ferrari confirmó que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo en Fórmula 1 , no participará en la prueba de neumáticos que se realizará este viernes en el circuito italiano de Mugello, por lo que el reserva chino Zhou Guanyu ocupará el lugar del británico.

Rosco, de 12 años y con más de 1.3 millones de seguidores en su propio Instagram, también es vegano como su humano y ha acompañado a Hamilton durante todas las temporadas de títulos que el piloto tuvo con Mercedes y asistió a las carreras con su propio pase de paddock, además de viajar en jet privado.