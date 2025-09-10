¿Reconciliación? El príncipe Harry visita a su papá tras casi dos años alejados

El duque de Sussex, quien lleva distanciado de la familia real desde hace varios años,entró a la residencia Clarence House en Londres, donde vive el rey, y salió alrededor de una hora después sin dar declaraciones.

Desde 2020, Harry rompió vínculos con la familia real y se mudó a Estados Unidos, donde vive con Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibeth.

Esta visita de Harry a Carlos III es previa a que el rey vuelva al castillo de Balmoral, en Escocia, y es la primera vez que se reúnen desde febrero de 2024, cuando se anunció que el monarca padece de cáncer y el príncipe viajó a verlo personalmente.

Harry se encuentra en Reino Unido para visitar el centro de investigación del Imperial College de Londres dedicado a los heridos por explosiones, entre otros compromisos benéficos que apoya personalmente.

También visitó el castillo de Windsor para depositar una ofrenda floral en la tumba de su abuela, la reina Isabel II.

Los rumores de la reunión entre el príncipe y el rey surgieron cuando medios británicos, como el Mail on Sunday, revelaron que los responsables de la comunicación de ambos se reunieron a inicios de julio en Londres, mientras que el príncipe dijo en mayo de este año que “le encantaría reconciliarse con su familia”, en una entrevista a la BBC. “No sé cuánto le queda a mi padre”.

Desde su salida de sus obligaciones reales, en 2020, la relación de Harry con su familia ha sido tensa y distante, y acrecentó tras la entrevista que él y Meghan Markle ofrecieron a Oprah Winfrey en 2021 insinuando que algunos miembros de la familia real son racistas.

