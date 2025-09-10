Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

¿Reconciliación? El príncipe Harry visita a su papá tras casi dos años alejados

Durante su viaje a Reino Unido, el duque de Sussex visitó Clarence House, donde el rey Carlos vive.
mié 10 septiembre 2025 11:29 AM
principe harry visita a su papa el rey carlos iii
El príncipe Harry visitó a su padre, el rey Carlos III, tras casi dos años separados.

En un sorpresivo encuentro, el príncipe Harry visitó a su padre, el Rey Carlos III, tras casi dos años alejados, lo que ha desatado los rumores de un posible acercamiento entre ambos.

Publicidad

El duque de Sussex, quien lleva distanciado de la familia real desde hace varios años,entró a la residencia Clarence House en Londres, donde vive el rey, y salió alrededor de una hora después sin dar declaraciones.

Lee:

harry meghan markle nuevo contrato netflix
Cine y TV

Harry y Meghan amplían su contrato con Netflix… aunque menos jugoso que el anterior

Desde 2020, Harry rompió vínculos con la familia real y se mudó a Estados Unidos, donde vive con Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibeth.

Esta visita de Harry a Carlos III es previa a que el rey vuelva al castillo de Balmoral, en Escocia, y es la primera vez que se reúnen desde febrero de 2024, cuando se anunció que el monarca padece de cáncer y el príncipe viajó a verlo personalmente.

Mira:

Foto de una escena de la serie 'With love, Meghan' de la duquesa Meghan Markle.
Entretenimiento

“Ahora soy Sussex”: Así es el nuevo programa de Meghan Markle

Harry se encuentra en Reino Unido para visitar el centro de investigación del Imperial College de Londres dedicado a los heridos por explosiones, entre otros compromisos benéficos que apoya personalmente.

También visitó el castillo de Windsor para depositar una ofrenda floral en la tumba de su abuela, la reina Isabel II.

Los rumores de la reunión entre el príncipe y el rey surgieron cuando medios británicos, como el Mail on Sunday, revelaron que los responsables de la comunicación de ambos se reunieron a inicios de julio en Londres, mientras que el príncipe dijo en mayo de este año que “le encantaría reconciliarse con su familia”, en una entrevista a la BBC. “No sé cuánto le queda a mi padre”.

Más sobre la familia real británica:

Prince Harry's Controversial Memoir Goes On Sale
Entretenimiento

Drogas, depresión y luto; hechos que marcaron la salud mental del Príncipe Harry

Desde su salida de sus obligaciones reales, en 2020, la relación de Harry con su familia ha sido tensa y distante, y acrecentó tras la entrevista que él y Meghan Markle ofrecieron a Oprah Winfrey en 2021 insinuando que algunos miembros de la familia real son racistas.

Publicidad

Tags

Príncipe Harry rey Carlos II Realeza

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad