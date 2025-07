Amor propio, migración y salud: las mejores frases de Selena Gomez sobre la vida

Frases poderosas de Selena Gomez

La actriz, empresaria y cantante de 33 años utiliza su poder mediático para hablar de temas tan distintos, como importantes.

Por ejemplo, su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que la llevó a necesitar un transplante de riñón; o la relevancia de hablar abiertamente sobre salud mental pues vive con trastorno bipolar y ha atravesado episodios graves de ansiedad y depresión.

También es muy vocal sobre su ascendencia mexicana y la importancia de abordar la migración desde una perspectiva respetuosa y diversa.

Su rango de temas es tan amplio, que vale la pena recordar algunas frases interesantes de Selena Gomez .

Selena Gomez es descendiente de migrantes mexicanos. (Foto: Gareth Cattermole/Getty Images)

“Entre más crezco, más orgullosa me siento de ser una mujer en la industria. Cuando era más joven y corría a todos lados de gira, no creo que me haya tomado el tiempo para notar cómo es que ser una mujer en mi posición es un regalo. Quiero asegurarme de utilizar ese poder”.

— Entrevista con Into the Gloss

***

Estoy orgullosa de ser tercera generación mexico-estadounidense, del viaje de mi familia… Selena Gomez

“Cuando mi familia vino desde México, pusieron en marcha mi historia estadounidense y la de ellos también. Estoy orgullosa de ser tercera generación mexico-estadounidense, del viaje de mi familia y cómo su sacrificio me ayudó a llegar a donde estoy ahora”.

— Durante una conferencia virtual #Immigrad 2020

***

“Soy humana, no soy perfecta. Cometo errores todo el tiempo, pero supongo que mi trabajo es mantener esos secretos en privado, lo que ya estoy haciendo, y solo intentar ser lo mejor que pueda por esos niños”.

— Entrevista con People

***

“Cuando la gente me pregunta qué le diría a mi yo más joven, siempre respondo: ‘adelante, hazlo’… Quiero decir que está bien no saber qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Es un viaje para encontrar tu dirección o tu pasión, no te frustres por los errores y reveses, nos pasan a todos”.

— Post en Instagram

***

“Siempre he sido muy vocal sobre mi ascendencia, en lo que me concierne hablar sobre migración, y el cómo mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera ilegalmente. De otra forma yo no habría nacido, y aprecio muchísimo mi apellido. He hecho mucha música en español y es algo que sucederá con mayor frecuencia”.

— Entrevista con Dazed

***

Quieres a alguien que sume a tu vida, no que te complete. Selena Gomez

“No dependo de una sola área de mi vida para ser feliz. Es muy importante amar y cuidar a mis amigos y familia, y asegurarme que eso jamás se vea influido por un hombre. Durante años deseé estar en un espacio mental fuerte, y no lo estaba. Era muy joven e influenciable, me sentía insegura. Quieres a alguien que sume a tu vida, no que te complete”.

— Entrevista con InStyle

Selena Gomez y Taylor Swift son amigas desde la adolescencia. (Foto: Theo Wargo/Getty Images)

“Hay tanto de mi amistad con Taylor (Swift) que la gente no sabe porque no sentimos la necesidad de publicar sobre todo lo que hacemos. Ella ha estado para mí de maneras que jamás esperaría. Ha volado a donde estoy porque me sentía herida o estaba atravesando alguna situación –cosas que sucedían en mi familia–. Está comprobado que año tras año y en cada momento de mi vida ella es una de mis mejores amigas. No concordamos en todo, pero nos respetamos en todo”.

— Entrevista con WSJ magazine

***

“Haré lo que sea necesario para ser capaz de tener una buena influencia en esta generación”.