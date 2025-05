Con un gesto sutil, Selena Gomez envía apoyo a Hailey Bieber

Como contexto: Vogue US tuvo como imagen de portada y artículo principal a Hailey Bieber, la primera entrevista que otorga tras el nacimiento de su bebé Jack Blues. A lo largo de la charla con la revista, la empresaria también anunció que Rhode, su marca de belleza, llegará a Sephora en próximos meses y compartió otros hitos importantes de su vida personal y profesional.

El día que la portada de la revista se hizo pública, su marido, Justin Bieber, publicó la imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que aceptaba que alguna vez, para “desquitarse de ella” durante una discusión se burló diciéndole que jamás aparecería en una portada de Vogue. “Claramente estaba muy equivocado”, concluía el mensaje que después fue editado.

Este mensaje generó aún más controversia pues, desde hace años, se habla de los desplantes públicos que Justin Bieber ha tenido hacia su pareja y madre de su hijo.

¿QUÉ DIJO JUSTIN BIEBER EN INSTAGRAM? AQUÍ PUEDES VER EL COMENTARIO COMPLETO:

El comentario de Justin Bieber sobre la publicación en Vogue de Hailey Bieber. (Foto: IG Justin Bieber)

Selena Gomez apoya a Hailey Bieber

Es bien sabido que Selena Gomez es exnovia de Justin Bieber y desde hace años fans y medios de comunicación han insistido en confrontarla con Hailey.

Sin embargo, la cantante, actriz y empresaria de ascendencia mexicana ha hecho varios gestos de apoyo a la modelo Hailey Bieber.

En esta ocasión, Gomez dio like a la publicación en Instagram de Sephora en la que se anuncia la llegada de Rhode a la cadena de tiendas de maquillaje y, además, envió un mensaje en las historias de Instagram.

Selena compartió una imagen que dice: “Tú importas. Tú voz importa. Tu corazón importa. Eres una persona valiosa, mucho más de lo que piensas” y ella agregó un breve mensaje que dice “Tú sabes quién eres y te estoy animando”.

Selena Gomez hizo un sutil mensaje de apoyo a Hailey Bieber en Instagram. (Foto: IG Selena Gomez)

No es la primera vez que Gomez hace algo así con la actual pareja de su exnovio. En 2023, cuando Hailey Bieber fue objeto de ataques en redes sociales, Selena Gomez la siguió en Instagram y compartió un mensaje pidiendo a sus seguidores que dejaran de acosar a la modelo.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha recibido amenazas de muerte y negatividad muy odiosa. Eso no es lo que represento. Nadie debería tener que experimentar odio o acoso. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga”, escribió.

Poco después, la propia Bieber agradeció el apoyo e hizo hincapié en que entre llas no existen conflictos, “es tan decepcionante que la gente siga comportándose así por un hombre”, dijo.