El significado detrás del anillo de compromiso de Selena Gomez

El productor musical de 36 años le entregó un anillo de compromiso a Selena Gomez, de 32 años, en una cita sencilla y romántica en un picnic con comida de Taco Bell.

Pero la elección del anillo no fue solo por la belleza o la personalidad de la actriz.

La pareja hizo un pic nic con comida de Taco Bell. (Foto @selenagomez)

El significado del anillo de compromiso de Selena Gomez

Benny Blanco le entregó a la cantante un diamante corte marquesa montado en un anillo de oro blanco con incrustaciones de diamantes pequeños alrededor y la decisión tiene que ver con una de las canciones más famosas de Gomez.

La canción “Good For You” del álbum Revival, que tiene como invitado a A$AP Rocky y fue un hit en 2015, habla sobre “sus diamantes marquesa”.

“I’m on my marquise diamonds. I’m a marquise diamond. Could even make that Tiffany jealous”, dice la canción (“Soy un diamante marquesa, podría poner celosa a esa Tiffany”).

La cantante, actriz y empresaria anunció su compromiso en redes sociales. (Foto: @selenagomez)

La noticia del compromiso se supo luego de que la cantante compartió una serie de fotografías del momento en sus redes sociales y las felicitaciones no han parado de llegar: desde Cardi B hasta Jennifer Aniston han comentado la publicación apoyando a la pareja.

Benny Blanco y Selena Gomez hicieron pública su relación en diciembre de 2023.