Usher reúne a la realeza del rap en el show de medio tiempo del Super Bowl

"Mamá, ¡lo hicimos! ¡Esto es para ti!, dijo el cantante de Dallas, Texas, después de interpretar "Love In This Club" y justo antes de que Alicia Keys lo acompañara en el escenario.

"Mamma, we did it. This is for you!"

La cantante de 43 años se unió a Usher en el escenario de la NFL e interpretó "If I Ain't Got You" y después, juntos, cantaron "My Boo", entre otras canciones.

El show del cantante tuvo varios problemas técnicos durante los dos primeros minutos de la presentación, mismos que provocaron que sus bailarines no pudieran escuchar correctamente. No fue sino hasta que Alicia Keys entró al escenario que el staff de audio pudo solucionar la situación.

Alicia Keys fue la artista invitada de Usher en el halftime show del Super Bowl 2024. (Steph Chambers/Getty Images)

Las canciones de Usher durante el Half Time del Super Bowl 2024

En 13 minutos de show, el cantante de 45 años de edad hizo un repaso a los 30 años de carrera. Estas son las canciones que interpretó:

"Love In This Club".

"I don't have to call".

"Caught Up".

"Superstar".

"If I ain't got you".

"Confessions".

"Part III".

"Burn".

"OMG".

"Turn Down For What".

"U Got It Bad".

"Yeah".

Lil Jon y Ludacris formaron parte del show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl 2024. (Steph Chambers/Getty Images)

¿Quiénes eran todos los cantantes del Super Bowl 2024?

El show de Medio Tiempo de Usher fue toda una sorpresa por la cantidad de cantantes invitados que aparecieron.

La primera fue Alicia Keys, quien confirmó hace un par de días su participación, sin embargo los demás artistas resultaron una verdadera sorpresa para los fans.

Después de que Usher y Alicia Keys interpretaron "My Boo", el rapero y cantante de R&B, soul y funk CeeLo Green se unió al escenario.

Después, la gran cantante, compositora y multinstrumentista Gabi Wilson, mejor conocida como H.E.R., se unió al show.

H.E.R. fue una de las invitadas de Usher al Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, en el estadio Allegiant. (Foto: Ezra Shaw | Getty Images vía AFP)

También el rapero, compositor y productor estadounidense-gabonés, Ludacris, fue parte del show. Así como el rapero Lil Jon, una de las figuras más respetadas de su género (y reconocido también por su antiguo grupo Detroit & The East Side Boyz).

Por último, Jermaine Dupri y will.i.am también fueron parte del show de Medio Tiempo.