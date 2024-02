¿Quién es Usher, el cantante que se presentará en el Super Bowl 2024?

Incursión en el cine y tv

Usher no solo se ha dedicado a la industria musical, también tuvo apariciones en cine y televisión a lo largo de su carrera.

En programas de televisión participó en la serie de comedia Moesha (1996) y en el drama American Dreams (2002). También actuó en Hands of Stone (2016) y en Burden (2018), esta última basada en una historia real.

En el cine participó en la cinta In the Mix (2005), pero su actuación no tuvo críticas favorables.

Usher en el medio tiempo del Super Bowl

Usher es el artista principal del medio tiempo del Super Bowl 2024, sin embargo hasta el momento no se han dado detalles sobre si tendrá artistas invitados durante su show, aunque en redes sociales se especula sobre una posible aparición de Justin Bieber, con quien colabora en Somebody to Love, canción del artista canadiense lanzada en 2010.

De acuerdo con CNN, los artistas que se presentan en este magno evento no reciben un pago por parte de la National Football League (NFL). La liga deportiva solo se encarga de cubrir los gastos de producción del show del artista en turno. Sin embargo, a pesar de la cuestión monetaria no deja de ser una gran oportunidad para todas las estrellas que han pisado el escenario del halftime show, pues desde allí se abren mayores posibilidades de negocios para los artistas.

El Super Bowl 2024 (LVIII) será el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium. Reba McEntire interpretará el himno de Estados Unidos y previo al partido Post Malone cantará America the Beautiful e Indra Day hará lo suyo con el tema Lift Every Voice and Sing.