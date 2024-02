Favoritos del Super Bowl: por qué los San Francisco 49ers son tan queridos

Un sistema ofensivo único, comandado por la juventud y agilidad del quarterback Brock Purdy, tienen a los 49ers del headcoach Kyle Shanahan a punto de conquistar la cima de la NFL.

Purdy no estaba estipulado para ser exitoso en el profesionalismo, de acuerdo con los expertos visores de la liga. Este lanzador de la universidad de Iowa State fue el último pick del Draft 2022.

261 jugadores fueron seleccionados para estar en la NFL antes que el ahora mariscal de campo sensación en la Conferencia Nacional, a punto de jugar su primer Super Bowl en dos años de experiencia.

La capacidad de Purdy para mover las cadenas, con armas poderosas como el corredor élite Christian McCaffrey y el ala cerrada George Kittle, así como una defensiva experimentada y sólida tanto por tierra como por aire, tienen a los 49ers en un nivel que podría darles otro campeonato.

Shanahan es uno de los coaches más jóvenes de la NFL, por lo que su dinastía en la bahía podría prolongarse por muchos años más, y junto con Purdy tendrán la oportunidad de dejar a los San Francisco 49ers todavía más arriba en el legado del mejor futbol americano del mundo.

Brock Purdy discusses his mindset going into #SBLVIII . pic.twitter.com/ziVfCkbOFU

— San Francisco 49ers (@49ers) February 8, 2024