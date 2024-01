¿Por qué las fechas de los Emmy cambiaron? Todo sobre la temporada de premios

Una de las principales razones por las que el calendario se modificó por completo fue, claro está, la doble huelga en Hollywood y los meses de paro de los sindicatos de escritores y de actores que, finalmente, se resolvió en noviembre.

Esto, por supuesto, provocó la reprogramación de los premios Emmy . Sin embargo, hubo otros factores importantes, como nuevas categorías y las fechas para que las producciones fueran elegibles.

Por ejemplo, en el caso específico de los Emmy, se hicieron cambios en las categorías de los late night shows, porque después seis años seguidos en los que que Last Week Tonight with John Oliver ganó, ahora se reclasificó todo para que el programa compita con otros programas, como The Daily Show with Trevor Noah o The Problem with Jon Stewart, en otros.

¿Por qué cambiaron las fechas de los Premios Emmy?

Ahora bien, como decíamos, las huelgas de los sindicatos de guionistas y de actores, que entraron en huelga en mayo y julio respectivamente, empujaron la entrega de los Emmy hacia enero.

¡Y enero ya es un mes complicado! Es tradición que los Golden Globes y los Critic’s Choice Awards se entreguen el primer mes del año, sin embargo los premios Primetime Emmy 2023, que tenían fecha para septiembre del año pasado, se pasaron para enero de 2024. La última vez que había sucedido esto fue en 2001, tras los atentados a los Torres Gemelas, en Nueva York.

Ahora bien, hay que aclarar que los Premios Emmy se dividen en varios eventos a lo largo del año, sin embargo los Primetime Emmy Awards, que se entregarán este 15 de enero, son los que reciben más atención (son los que reconocen las producciones más destacadas, sobre todo si hablamos de series).