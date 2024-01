De adolescente promedio a Dr. McDreamy: Patrick Dempsey a través de los años

Además de hacer esas artes circenses, también es un experto esquiador y cuando estaba en la preparatoria ganó el campeonato estatal de Maine de esquí.

Su primer papel más notable en cine fue en 1985, en la película Heaven Help Us. Acá una foto de él a los 19 años:

Patrick Dempsey de joven en uno de sus primeros papeles en su carrera actoral, en 1986. (Foto: Tri Star | Kobal | Shutterstock)

Sin embargo, su primer papel importante fue en la película In the mood, basada en la historia real de Ellsworth Wisecarver, un adolescente de 15 años que mantiene relaciones románticas con mujeres mayores.

Patrick Dempsey en la película In the mood. (Foto: Lorimar)

Después hizo Can’t buy me love y Some Girls, películas que no tuvieron mucho éxito. Fue hasta Loverboy y Happy Together que comenzó a repuntar su carrera.

Patrick Dempsey en la película Loverboy de 1989. (Foto: IMdb)

Su primer papel importante en televisión fue como el novio deportista de Will, en Will & Grace. Y en 2001 fue nominado al Emmy como Mejor actor invitado en una serie de drama por trabajo en la producción Once and Again.

En 2005 se transformó en el neurocirujano favorito de muchas mujeres al darle vida a Derek Shepherd en la serie Grey’s Anatomy, creada por la poderosa productora estadounidense Shonda Rhimes y en la que trabajó hasta 2105.

Su papel como Derek Shepherd en Grey's Anatomy dio un nuevo impulso a la carrera de Depmsey. (Foto: Shutterstock)

Ese papel le abrió las puertas a otras producciones y en 2007 protagonizó la película Enchanted, de Disney.

Además, de actor, malabarista y esquiador, Patrick Dempsey también es piloto y ha corrido en varios campeonatos de Gran Turismo y en 2006 fundó el equipo Dempsey Racing y se alió con Proton Copetition para el Mundial de Resistencia.

Patrick Dempsey el 9 de abril de 2005 en la carrera anual de Toyota en California. (Foto: Frederick M. Brown | Getty Images)

Su última película, de hecho, tiene que ver con autos: Patrick Dempsey es parte del elenco de Ferrari , la película biográfica de Enzo Ferrari en la que actúa como el piloto de autos italiano Piero Taruffi.

