Jenni Hermoso y Luis Rubiales: hechos que opacaron la final del Mundial femenil

El caso ha ido evolucionando día con día, todo a partir de esa gloriosa final en el que las españolas se impusieron en el marcador por la mínima diferencia ante su similar de Inglaterra. Estos han sido los hechos que han acompañado a Hermoso y a Luis Rubiales, el directivo de la Real Federación Española de Futbol, que por un gesto inapropiado ha comprometido su carrera y la estabilidad del deporte más famoso de su país.

Beso de Rubiales en el Mundial

La pasión del futbol es una caldera desbordada, la hemos visto tantas veces y más en los torneos por la Copa del Mundo, sin embargo, los límites siempre tienen que estar definidos. En la ceremonia de premiación en que las representantes de España recibian su medalla como campeonas del torneo de la Copa Mundial Femenil 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda, durante el turno de Jennifer Hermoso al pasar frente al presidente de su federación, Luis Rubiales, este la tomó por el rostro y le dio un beso directo en la boca.

Este hecho llamó la atención de los presentes y la prensa internacional , además de ser reprobado por todo el contexto. Tomemos en cuenta que él es el mayor representante del futbol de España y ella es una delantera seleccionada, la visión no es de iguales en términos jerárquicos.

Disculpa pública

Luis Rubiales reaccionó a las críticas, y emitió una disculpa pública en la que expuso que este beso fue consensuado por ambas partes. Entre lo dicho por el directivo y hoy exfutbolista se destaca:

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", dice Rubiales, en referencia al beso a Hermoso.

🗣️ Luis Rubiales sale a disculparse tras el beso con Jenni Hermoso.



¿Opiniones sobre lo dicho?pic.twitter.com/2pxS9d2BSn — Más Que Pelotas ® (@mas_que_pelotas) August 21, 2023

Las declaraciones no dejaron satisfecho a nadie, por lo que se empezó a rumorear de su salida de la RFEF.

“No consentido”, Jenni Hermoso

Ante las declaraciones que hizo el directivo, la futbolista que juega en México en el Pachuca, se posicionó y rechazó que hubiese sido un hecho con algún consentimiento.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dice Jenni Hermoso.

El hecho no solo indigna a la jugadora vulnerada, se pronunció el resto de la selección y otras deportistas del futbol español en contra de la situación y hacen solicitudes específicas a la RFEF.



"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", dicen las jugadoras.

Un total de 56 jugadoras, entre ellas Hermoso y todas las integrantes del equipo que ganó el Mundial, firmaron una declaración conjunta enviada a través de su sindicato FUTPRO exigiendo la destitución de la cúpula de la RFEF.

Suspensión de Rubiales

Aunque en España la controversia sigue subiendo de tono, Rubiales no hizo ninguna declaración para separarse del cargo como directivo de la RFEF. Sin embargo, esta posición fue matizada por la decisión de la FIFA organismo que no quedó conforme con la postura de Rubiales, por lo que fue separado de su cargo por 90 días para realizar una investigación referente a lo sucedido en Sidney, Australia, la noche de la premiación del Mundial Femenil 2023.

La denuncia y el futuro

El hecho del caso Rubiales está sentando precedentes para exponer las condiciones que enturbian el entorno deportivo femenino, en este caso el futbol, muchas veces la falta de denuncia por la poca esperanza en una solución positiva para las víctimas ha limitado las intenciones de muchas afectadas que llevan esto en silencio.

Sin embargo, la naturaleza y lo evidente de los hechos hacen revisiones en todas las ligas femeniles y ponen alerta a sus jugadoras. Sí bien este es un escándalo de grandes proporciones no eclipsa el talento de Jenni Hermoso y la Selección de España, además de demostrar una gran unión y valentía en conjunto.