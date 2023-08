La protesta de la madre de Rubiales tras haber sido suspendido por la FIFA

Según la prensa local, Ángeles Béjar dijo que su huelga se prolongará hasta que se encuentre una solución a la “cacería, inhumana y sangrienta” contra su hijo. “No se lo merece”, señaló.

La señora Béjar se localizaba en el interior de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, localidad natal de los Rubiales, en el sur de España, con su hermana, después de que el párroco se marchara.

La semana pasada, la volante que está fichada en el Pachuca se pronunció a través de un comunicado de su sindicato, FUTPRO, en el que dejó en claro su posición al respecto de los hechos.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señaló Hermoso.

Adicional a esto se adelantó que 81 jugadoras, incluyendo gran parte de las campeonas mundiales, se declaran en cese del equipo nacional hasta que hayan modificaciones en la dirigencia.