¿Qué clasificación es Barbie y por qué no es una película para niños?

Barbie se estrena este 20 de julio de 2023 y la expectativa no puede ser más alta para la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Pese a la naturaleza de la muñeca de ser un juguete infantil esta película no está considerada como una historia no apta para niños, por lo que hay algunas advertencias previas que debes considerar al asistir a las salas de cine.